Maďarský premiér označil globálnu minimálnu daň pre firmy za absurdnú

Budapešť 9. júna (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán označil navrhovanú globálnu minimálnu daň pre nadnárodné spoločnosti za "absurdnú". Zároveň dodal, že maďarská vláda bude musieť pristúpiť k rezervnému plánu, ak by takáto daň prešla.



Reagoval tak na dohodu ministrov financií štátov G7 zo soboty 5. júna o globálnej minimálnej firemnej dani na úrovni 15 %. Ich dohoda by mala tvoriť základ pre dohodu na globálnej úrovni.



Orbán uviedol, že maďarská vláda s takýmto krokom nesúhlasí, pretože ide proti jej úsiliu prilákať do krajiny zahraničné investície. Firemná daň v Maďarsku dosahuje 9 % a patrí k najnižším v Európskej únii. Aj vďaka nej Maďarsko prilákalo viacero veľkých investícií do automobilového sektora, ale aj ďalších odvetví.



"Považujem za absurdné, aby akákoľvek svetová organizácia mala právo určovať Maďarsku, aké dane smie uplatňovať a aké nie," citovala Orbána agentúra Reuters. Zároveň dodal, že ak plán globálnej minimálnej dane pre firmy prejde, Maďarsko bude musieť pristúpiť k rezervnému plánu. Ten by mal zabezpečiť, aby spoločnosti, ktorých sa daň bude týkať, neplatili v Maďarsku celkovo vyššie dane, keďže takýto vývoj by mohol viesť k rušeniu pracovných miest.