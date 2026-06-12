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Piatok 12. jún 2026Meniny má Zlatko
< sekcia Ekonomika

Maďarský priemysel v apríli už druhý mesiac v rade vzrástol

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Spomalenie maďarského priemyslu bolo predovšetkým výsledkom zmiernenia rastu spracovateľského priemyslu, ktorý sa zväčšil o 0,9 % po marcovom posilnení o 7 %.

Autor TASR
Budapešť 12. júna (TASR) - Priemyselná produkcia v Maďarsku v apríli medziročne vzrástla o 0,9 %. Išlo už o druhý mesiac jej posilňovania, hoci tempo rastu sa spomalilo z marcovej úrovne 6,7 %. Uviedol to v piatok maďarský štatistický úrad, ktorý tak potvrdil svoj predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Spomalenie maďarského priemyslu bolo predovšetkým výsledkom zmiernenia rastu spracovateľského priemyslu, ktorý sa zväčšil o 0,9 % po marcovom posilnení o 7 %. Spracovateľský priemysel tvorí 96 % priemyselného sektora Maďarska.

Produkcia ťažobného priemyslu prudko stúpla, a to o 72,1 % po raste o 7,5 % v predošlom mesiaci. Spomalil sa však rast produkcie v oblasti dodávok elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu na 0,2 % z marcových 2,3 % a klesla výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov (-1,6 %), elektrických zariadení (-1,5 %) a produktov z gumy, plastov a nekovových minerálov (-4 %).

Po úprave o sezónne a kalendárne vplyvy sa maďarská priemyselná výroba v apríli zmenšila o 1,1 % po tom, ako sa v marci o 3,1 % zvýšila.
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