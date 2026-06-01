Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 1. jún 2026Meniny má Žaneta
< sekcia Ekonomika

Maďarský priemysel v máji rástol najpomalšie od januára

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ceny vstupov maďarského priemyslu sa opäť zvýšili.

Autor TASR
Budapešť 1. júna (TASR) - Tempo rastu aktivity v maďarskom priemyselnom sektore sa v máji spomalilo. Ukázal to prieskum Maďarskej asociácia logistiky, nákupov a riadenia zásob (HALPIN), ktorého výsledky zverejnila v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Index nákupných manažérov (PMI), ktorý zostavuje, klesol na 50,2 bodu. V predošlom mesiaci bol index podľa revidovaných údajov na úrovni 50,4 bodu. Májová hodnota PMI maďarského priemyslu bola najnižšia od januára a pod dlhodobým priemerom 52,6 bodu.

Rast nových objednávok a produkcie maďarského priemyselného sektora sa počas mája spomalil vzhľadom na slabší zahraničný dopyt. Nákupná aktivita však stúpla, aj keď pomalším tempom, a zásoby naďalej rástli. Zamestnanosť vykázala známky oživenia po oslabení v predchádzajúcom mesiaci, čo naznačuje mierne zlepšenie podmienok v oblasti prijímania zamestnancov.

Ceny vstupov maďarského priemyslu sa opäť zvýšili, ale tempo ich rastu sa v porovnaní s aprílom spomalilo. Lehoty dodávok zo strany subdodávateľov zostali pod tlakom, čo signalizuje pretrvávajúce problémy v dodávateľskom reťazci. Celkovo si aktivita v maďarskom priemysle udržala rast, ale zostala pod historickým priemerom za máj.
.

Neprehliadnite

V. Blahová: Najväčším spúšťačom starnutia kože je UV žiarenie

OTESTUJTE SA: Ste skutočný pamätník slovenskej retro éry?

HRABKO: Riešenie požiadavky SNS nebolo štandardné, ale predišlo kríze

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny