Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 2. február 2026Meniny má Erika a Erik
< sekcia Ekonomika

Maďarský priemyselný sektor sa po štyroch mesiacoch rastu zmenšil

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/Ladislav Vallach

Zamestnanosť v priemysle Maďarska sa počas prvého mesiaca tohto roka tiež zmenšovala, čo poukazovalo na širšiu slabosť sektora.

Autor TASR
Budapešť 2. februára (TASR) - Aktivita v maďarskom priemyselnom odvetví v januári ustúpila zo svojho dvojročného maxima, na ktorom bola v predošlom mesiaci. Index nákupných manažérov (PMI), ktorý zostavuje Maďarská asociácia logistiky, nákupu a riadenia zásob (HALPIM) klesol na 49,3 bodu z decembrovej úrovne 54 bodov. Dostal sa tak pod svoj dlhodobý priemer 52,6 bodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Nad hranicou 50 bodov bol PMI maďarského priemyselného sektora štyri mesiace, čo signalizovalo, že odvetvie sa zväčšovalo. Dôvodom návratu kontrakcie priemyslu bol v januári prudký pokles nových objednávok aj zníženie výroby. Výkon maďarského priemyslu tak minulý mesiac patril k najslabším januárovým výkonom za ostatné desaťročia.

Zamestnanosť v priemysle Maďarska sa počas prvého mesiaca tohto roka tiež zmenšovala, čo poukazovalo na širšiu slabosť sektora. Aktivita v oblasti exportu a importu sa tiež zmiernila, hoci vývoz aj dovoz stále mierne rástli.
.

Neprehliadnite

Zraz hokejistov pred ZOH26 bez Hlavaja, Gernáta a Ružičku, cieľ Top8

KYSEĽ: Univerzitný hokej chceme zlepšovať, Česi sú Amerikou v prášku

JUROVÝCH: Na prevenciu chodí oveľa viac detí ako dospelých poistencov

GLOSUJEME: Keď muž dostane vážnu chorobu - soplík