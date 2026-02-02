< sekcia Ekonomika
Maďarský priemyselný sektor sa po štyroch mesiacoch rastu zmenšil
Zamestnanosť v priemysle Maďarska sa počas prvého mesiaca tohto roka tiež zmenšovala, čo poukazovalo na širšiu slabosť sektora.
Autor TASR
Budapešť 2. februára (TASR) - Aktivita v maďarskom priemyselnom odvetví v januári ustúpila zo svojho dvojročného maxima, na ktorom bola v predošlom mesiaci. Index nákupných manažérov (PMI), ktorý zostavuje Maďarská asociácia logistiky, nákupu a riadenia zásob (HALPIM) klesol na 49,3 bodu z decembrovej úrovne 54 bodov. Dostal sa tak pod svoj dlhodobý priemer 52,6 bodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Nad hranicou 50 bodov bol PMI maďarského priemyselného sektora štyri mesiace, čo signalizovalo, že odvetvie sa zväčšovalo. Dôvodom návratu kontrakcie priemyslu bol v januári prudký pokles nových objednávok aj zníženie výroby. Výkon maďarského priemyslu tak minulý mesiac patril k najslabším januárovým výkonom za ostatné desaťročia.
Zamestnanosť v priemysle Maďarska sa počas prvého mesiaca tohto roka tiež zmenšovala, čo poukazovalo na širšiu slabosť sektora. Aktivita v oblasti exportu a importu sa tiež zmiernila, hoci vývoz aj dovoz stále mierne rástli.
