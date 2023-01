Maďarský ropný gigant MOL zažaluje slovenskú vládu za neočakávanú daň

Budapešť 16. januára (TASR) - Maďarská ropná spoločnosť MOL, ktorej súčasťou je aj bratislavská rafinéria Slovnaft, pracuje na žalobe na slovenskú vládu za mimoriadny odvod zo zisku, ktorú v decembri schválila Národná rada SR. Uviedol to v pondelok server telex.hu s odvolaním sa na euractiv.com. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



"Naši právnici analyzujú celý proces prijímania právnej normy najmä v kontexte diskusie v parlamente, kde minister financií (Igor Matovič) prezentoval opatrenie ako nariadenie proti maďarským vlastníkom. Práve z tohto hľadiska si myslíme, že v prípadnom súdnom spore budeme úspešní," citoval euractiv.com hovorcu Slovnaftu Antona Molnára.



Matovič vyhlásil, že sa neobáva prípadného súdneho sporu s rafinériou Slovnaft o výšku mimoriadneho odvodu zo zisku označovaného ako solidárny príspevok. Argumentoval nariadením Rady (EÚ) a porovnateľnou sadzbou navrhovanou v ďalších krajinách Únie. Slovnaft bude mať napriek odvodu do štátneho rozpočtu zisk okolo štvrť miliardy eur, povedal minister vlani 7. decembra po rokovaní vlády.



"Každý, kto má pocit v právnom štáte, že boli porušené jeho práva, môže sa obrátiť na orgány, ktoré rozhodnú. My sa vôbec neobávame, že by Slovnaft akýmkoľvek spôsobom v tejto veci uspel," zdôraznil Matovič. Možné napadnutie výšky solidárneho príspevku na medzinárodnom arbitrážnom súde 6. decembra 2022 avizoval generálny riaditeľ Slovnaftu Oszkár Világi.



MOL a Slovnaft chcú v kauze pokročiť aj napriek tomu, že vláda po tlaku Slovnaftu urobila niekoľko ústupkov od ich prvého návrhu. Sadzba dane bola znížená zo 70 % na 55 % a obdobie výberu bolo obmedzené len na jeden rok. Znamená to, že Slovnaft zaplatí extra daň až za rok 2022. Pôvodne mala daň trvať do roku 2025.



MOL chce prípad dostať až na arbitrážny súd vo Washingtone a nasledovať tak príklad Exxon Mobil. Americký gigant podal na konci decembra žalobu na EÚ, aby zablokoval dočasnú daň z neočakávaných ziskov ropných firiem, píše euractiv.com.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)