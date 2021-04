Madrid bude pokračovať v pláne zotavovania bez ohľadu na fond obnovy

Madrid 13. apríla (TASR) - Španielsko chce pokračovať vo svojom pláne zotavovania ekonomiky napriek očakávanému odkladu distribúcie financií z fondu obnovy Európskej únie. Povedal to v utorok španielsky premiér Pedro Sanchez.



Rozpočet, ktorý španielsky parlament schválil v decembri minulého roka, počíta tento rok s investičnými výdavkami vo výške 27 miliárd eur. Sanchez by mal celý plán na oživenie ekonomiky predstaviť na pôde parlamentu v stredu (14. 4.). Plán počíta do konca roka 2023 s investíciami v celkovej hodnote 72 miliárd eur.



Bez ohľadu na európsky fond Španielsko peniaze na počiatočné investície potrebné na zotavovanie ekonomiky z koronakrízy má, povedal Sanchez na tlačovej konferencii, na ktorej zverejnil detaily k niektorým projektom v hodnote 50 miliárd eur. Ide napríklad o 6,8 miliardy eur na reformu trhu s bývaním či 13,2 miliardy eur na udržateľnú mobilitu.



Španielsko by malo z fondu obnovy EÚ získať na podporu ekonomiky 140 miliárd eur. Približne polovicu z tejto hodnoty dostane vo forme grantov, druhú polovicu vo forme úverov. Celkovo chce Madrid použiť peniaze z fondu na 110 investičných projektov.



Nemecký ústavný súd však ratifikáciu potrebných dokumentov zablokoval. Tým sa distribúcia financií pozastavila, keďže dohodu musia schváliť všetky členské štáty EÚ.