Madrid očakáva tohtoročný pokles ekonomiky cez 9 %

Madrid 1. mája (TASR) - Španielska vláda prudko zhoršila odhady vývoja ekonomiky a rozpočtového schodku na tento rok. Zatiaľ čo vo februári očakávala ekonomický rast výrazne nad 1 %, teraz počíta s prepadom ekonomiky o viac než 9 %. Podobne zhoršila aj vyhliadky v oblasti rozpočtového schodku, ktorý by v roku 2020 mal dosiahnuť najvyššiu úroveň za posledných osem rokov. Príčinou je pandémia nového koronavírusu, ktorá Španielsko zasiahla obzvlášť výrazne.



Ako v piatok informovala španielska ministerka hospodárstva Nadia Calvinová, tento rok klesne ekonomika pravdepodobne o 9,2 %. Prognóza zo začiatku februára ešte naznačovala rast o 1,6 %.



Nový odhad, ktorý je výsledkom rozsiahlych karanténnych opatrení na zmiernenie šírenia nového koronavírusu (v krajine si vyžiadal vyše 24.800 obetí), znamená najhorší vývoj ekonomiky od krízového obdobia v rokoch 2008 - 2013. Podľa Calvinovej by sa však ekonomika mala na budúci rok zotaviť, pričom očakáva rast o 6,8 %.



Calvinová uviedla, že predpokladá "asymetrické oživenie ekonomiky v tvare písmena V," pričom najvýraznejší pokles hospodárstva sa očakáva v 2. kvartáli tohto roka s postupným zotavovaním v druhom polroku". Odhady španielskej vlády sú horšie než v prípade prognózy Medzinárodného menového fondu, sú však v súlade s ostatnými odhadmi Svetovej banky.



Vláda prudko zhoršila aj prognózu vývoja rozpočtového schodku. Vo februári ešte počítala s tohtoročným rozpočtovým deficitom na úrovni 1,8 % hrubého domáceho produktu (HDP), teraz odhaduje, že schodok dosiahne až 10,34 % HDP.



"To je najväčší deficit od roku 2012, keď Španielsko zaznamenalo rozpočtový schodok na úrovni 10,7 % HDP," povedala ministerka pre rozpočet María Jesús Monterová. Dodala však, že Madrid je aj naďalej pripravený plniť fiškálne pravidlá Európskej únie.



"Vláda si je vedomá toho, že po tomto šoku bude musieť začať s procesom fiškálnej konsolidácie, aby schodok postupne zacelila," povedala Monterová.



Čo sa týka nezamestnanosti, vláda počíta s jej rastom v tomto roku na 19 %. V roku 2021 by sa mala znížiť na 17,2 %. Za 1. kvartál tohto roka dosiahla nezamestnanosť 14,4 %, zatiaľ sa však pandémia nového koronavírusu neprejavila na trhu práce v plnej miere.