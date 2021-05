Madrid a Barcelonou spája nová vysokorýchlostná železničná dopravu

Madrid 9. mája (TASR) - Francúzsky železničný operátor SNCF v piatok (7. 5.) slávnostne otvoril nízkonákladovú a vysokorýchlostnú železničnú dopravu v Španielsku, ktorá spája hlavné mesto Madrid s druhým najväčším mestom Barcelonou.



Vlak Ouigo prekoná 620 kilometrov medzi oboma mestami za dve a pol hodiny, pričom ceny lístkov sa začínajú na sume 9 eur. Prvý vlak Ouigo odišiel z madridskej stanice Atocha do Barcelony o 10:15 h SELČ s vybranými pozvanými hosťami.



Komerčná služba sa začne v pondelok (10. 5.), deň po skončení pandemického stavu núdze v Španielsku, keď sa ľudia budú môcť pohybovať voľnejšie medzi regiónmi. Každý deň vyrazí na trať medzi oboma mestami päť spiatočných vlakov.



SNCF plánuje spustiť podobné služby aj medzi Madridom a mestami Valencia a Alicante na pobreží Stredozemného mora do konca roka a tiež do Andalúzie do roku 2022 - 2023. Spočiatku bude používať v Španielsku štyri nedávno zrekonštruované poschodové vlaky, do roku 2023 však plánuje v krajine prevádzkovať 14 vlakov.



Spoločnosť SNCF investovala do španielskej divízie 600 miliónov eur aj napriek tomu, že vo Francúzsku vykázala v dôsledku pandémie veľké straty.



Španielsky štátny železničný operátor Renfe, ktorý mal donedávna monopol na domácom trhu, plánoval v minulom roku spustiť tiež vlastnú nízkonákladovú vysokorýchlostnú železničnú dopravu s názvom Avlo, ktorá má byť konkurentom Ouigo. Ale začiatok tejto služby sa pre pandémiu oneskoril. Najnovšie by chcel začať 23. júna a tiež medzi Madridom a Barcelonou. Avlo bude lacnejší "bratranec" populárnej vysokorýchlostnej železničnej spoločnosti Renfe s názvom AVE.



A do tretice, aj taliansky železničný operátor Trenitalia a španielska letecká spoločnosť Air nostrum plánujú uviesť v druhej polovici roku 2022 tretiu nízkonákladovú vlakovú dopravu v Španielsku s názvom Ilsa.



Španielska vysokorýchlostná železničná sieť má dĺžku 3200 kilometrov a je po čínskej druhá najdlhšia na svete, ale je nedostatočne využívaná.