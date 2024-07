Madrid schválil výstavbu projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov

Madrid 29. júla (TASR) - Španielska vláda schválila výstavbu takmer 300 projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Uviedlo to v pondelok španielske ministerstvo energetiky s tým, že projekty pomôžu splniť ambiciózne ekologické ciele Španielska. Informovala o tom agentúra Reuters.



Kombinovaná hodnota projektov sa odhaduje na viac než 17 miliárd eur, uviedlo ministerstvo. Dodalo, že väčšina investícií bude smerovať do výstavby fotovoltických elektrární, potom však aj do výstavby vyše 40 veterných parkov a jednej vodnej elektrárne.



Španielsko si za cieľ stanovilo, že do konca tohto desaťročia sa obnoviteľné zdroje energie budú na celkovej produkcii elektriny podieľať zhruba 80 %. V súčasnosti predstavujú podľa nedávnych údajov prevádzkovateľa siete Redeia takmer 60 %.