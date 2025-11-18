< sekcia Ekonomika
Madrid zvýšil na rok 2026 výdavkový strop
Vláda v utorok schválila návrh, aby výdavkový strop v budúcom roku bol o 8,5 % vyšší, než bol stanovený limit na výdavky na rok 2025.
Autor TASR
Madrid 18. novembra (TASR) - Španielska vláda schválila zvýšenie výdavkového stropu na rok 2026, zároveň však počíta s tým, že v rokoch 2026 a 2027 bude mať Španielsko nižší rozpočtový deficit. Vychádza z toho, že španielska ekonomika rastie rýchlejšie než ekonomiky ostatných európskych krajín. Informovala o tom agentúra Reuters.
Vláda v utorok schválila návrh, aby výdavkový strop v budúcom roku bol o 8,5 % vyšší, než bol stanovený limit na výdavky na rok 2025. Nový strop, ktorý predstavila ministerka pre rozpočet María Jesús Monterová, predpokladá v budúcoročnom rozpočte výdavky na úrovni 216,2 miliardy eur.
Medzitým minister hospodárstva Carlos Cuerpo uviedol, že na budúci rok chce rozpočtový deficit stlačiť na 2,1 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročného predpokladaného schodku na úrovni 2,5 % HDP.
S ďalším poklesom rozpočtového deficitu počíta Cuerpo v roku 2027, v ktorom by mal dosiahnuť 1,8 % HDP. Rozpočtové ciele však nezahrnujú náklady spojené s obnovou regiónu Valencia po katastrofálnych záplavách z konca minulého roka.
Vláda v utorok schválila návrh, aby výdavkový strop v budúcom roku bol o 8,5 % vyšší, než bol stanovený limit na výdavky na rok 2025. Nový strop, ktorý predstavila ministerka pre rozpočet María Jesús Monterová, predpokladá v budúcoročnom rozpočte výdavky na úrovni 216,2 miliardy eur.
Medzitým minister hospodárstva Carlos Cuerpo uviedol, že na budúci rok chce rozpočtový deficit stlačiť na 2,1 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročného predpokladaného schodku na úrovni 2,5 % HDP.
S ďalším poklesom rozpočtového deficitu počíta Cuerpo v roku 2027, v ktorom by mal dosiahnuť 1,8 % HDP. Rozpočtové ciele však nezahrnujú náklady spojené s obnovou regiónu Valencia po katastrofálnych záplavách z konca minulého roka.