Maersk by mal v utorok rozhodnúť, či obnoví plavby cez Červené more

Kodaň 2. januára (TASR) - Dánsky lodný gigant Maersk by mal v utorok rozhodnúť, či obnoví plavby cez Suezský prieplav a Červené more, alebo presmeruje svoje lode okolo Afriky po víkendovom útoku na jedno z jeho plavidiel. Uviedol to hovorca spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Kontajnerový gigant v nedeľu (31. 12.) pozastavil všetky plavby cez Červené more na 48 hodín po pokusoch jemenských militantov nalodiť sa na loď Hangzhou, ktorú vlastní Maersk. Americké vojenské helikoptéry odrazili útok a zabili 10 militantov.



V pondelok (1. 1.) sa ukázalo, že cez Červené more a Suezský prieplav smeruje viac ako 30 kontajnerových lodí Maersk, zatiaľ čo 17 ďalších plavieb bolo pozastavených. O ďalšom postupe sa rozhodne v utorok, uviedol hovorca spoločnosti.



Loď Hangzhou, ktorá bola počas útoku zasiahnutá neznámym objektom, pokračuje v ceste. Podľa údajov o lodnej doprave spoločnosti LSEG plavidlo je teraz blízko Suezského prieplavu.



Húsíovia, ktorých podporuje Irán, majú po rokoch vojny pod kontrolou časti Jemenu. V novembri začali útočiť na medzinárodnú lodnú dopravu na podporu palestínskej islamistickej skupiny Hamas vo vojne s Izraelom v pásme Gazy.



Veľké lodné skupiny vrátane Maersk a Hapag-Lloyd minulý mesiac prestali používať trasy cez Červené more a namiesto toho si zvolili dlhšiu cestu okolo južnej Afriky. To však prinieslo aj príplatky za kontajnerové zásielky z Ázie na pokrytie dodatočných nákladov spojených s dlhšou cestou.



Po spustení mnohonárodnej vojenskej operácie pod vedením USA na ochranu lodí Maersk 24. decembra oznámil, že obnoví plavby cez Červené more. Jeho rival Hapag-Lloyd však minulý týždeň uviedol, že sa bude naďalej vyhýbať Červenému moru, ale podobne ako Maersk v utorok aktualizuje svoje plány.



Cez Suezský prieplav smeruje zhruba jedna tretina celosvetového nákladu kontajnerových lodí. Podľa odhadov presmerovanie lodí okolo južného cípu Afriky zvýši náklady na palivo až o 1 milión USD (904.977,37 eura) na každú spiatočnú cestu medzi Áziou a severnou Európou.



(1 EUR = 1,105 USD)