Maersk do odvolania zastavil plavby cez Červené more

Kodaň 2. januára (TASR) - Dánsky lodný gigant Maersk v utorok oznámil, že zastavuje plavby cez Červené more, dôležitý obchodný koridor, po tom, ako sa cez víkend stala jedna z jeho lodí terčom útoku jemenských militantov. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



"Rozhodli sme sa zastaviť všetky tranzity cez Červené more až do odvolania," uviedla spoločnosť Maersk so sídlom v Kodani na svojej webovej stránke.



Lodný gigant v nedeľu (31. 12.) pozastavil na 48 hodín všetky plavby cez Červené more po pokuse jemenských militantov nalodiť sa na jej loď Hangzhou. Americké vojenské helikoptéry útok odrazili.



Húsíovia, ktorých podporuje Irán, majú po rokoch vojny pod kontrolou časti Jemenu. V novembri začali útočiť na medzinárodnú lodnú dopravu ako prejav podpory palestínskemu militantnému hnutiu Hamas, ktoré je vo vojne s Izraelom v Pásme Gazy.



Veľké lodné skupiny vrátane Maersk a Hapag-Lloyd minulý mesiac prestali využívať trasy cez Červené more a Suezský prieplav a namiesto toho si zvolili dlhšiu cestu okolo južnej Afriky. To však prinieslo aj rast nákladov na kontajnerové zásielky z Ázie na pokrytie dodatočných výdavkov spojených s dlhšou cestou.



Po spustení mnohonárodnej vojenskej operácie pod vedením USA na ochranu lodí Maersk 24. decembra oznámil, že obnoví plavby cez Červené more. Jeho rival Hapag-Lloyd naopak minulý týždeň uviedol, že sa bude naďalej vyhýbať Červenému moru.



Cez Suezský prieplav pritom smeruje približne jedna tretina celosvetového nákladu kontajnerových lodí. Podľa odhadov analytikov presmerovanie lodí okolo južného cípu Afriky zvýši náklady na palivo až o 1 milión USD (904.977,37 eura) na každú spiatočnú cestu medzi Áziou a severnou Európou.



Maersk v utorňajšom vyhlásení uviedol tiež, že bude sledovať a analyzovať situáciu v regióne, ale zatiaľ presmeroval všetky plavidlá na dlhšiu ceste okolo Mysu dobrej nádeje.



Dánsko, domovská krajina spoločnosti zároveň vyšle do oblasti vojnovú loď, aby sa zúčastnila na americkej misii.



(1 EUR = 1,105 USD)