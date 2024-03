Maersk nebude v dohľadnom období využívať trasu cez Červené more

Kodaň 22. marca (TASR) - Dánsky lodiarsky koncern Maersk sa bude aj naďalej vyhýbať Červenému moru a jeho lode budú tovar aj v najbližšej budúcnosti prepravovať dlhšou trasou okolo Afriky. Maersk svoje rozhodnutie odôvodnil pokračujúcim vysokým rizikom pre plavidlá, napriek iniciatíve Európskej únie zvýšiť bezpečnosť v oblasti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spoločnosť Maersk, jeden z najväčších prevádzkovateľov kontajnerových lodí na svete, pozastavila plavbu svojich plavidiel na kľúčovej trase cez Červené more a Suezský prieplav začiatkom januára po tom, ako jemenskí povstalci zintenzívnili útoky na obchodné lode. Podľa povstalcov je to odveta za útoky Izraela voči Palestínčanom v Pásme Gazy. Plavidlá dánskej firmy tak tovar prepravujú podstatne dlhšou trasou okolo Mysu Dobrej nádeje na juhu Afriky.



Maersk dodal, že si je vedomý toho, že iné lodiarske spoločnosti pokračujú v plavbe cez Červené more, prípadne plánujú plavby touto trasou obnoviť. "My však naďalej trváme na tom, že súčasná situácia našim plavidlám neumožňuje využívať túto trasu," uviedla firma s tým, že podľa nej je plavba okolo Mysu Dobrej nádeje najrozumnejším riešením, ktoré firme umožňuje zabezpečiť stabilné dodávky tovarov.