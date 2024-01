Maersk odhaduje problémy v Červenom mori na najmenej niekoľko mesiacov

Davos 17. januára (TASR) - Generálny riaditeľ dánskej lodnej spoločnosti Maersk Vincent Clerc odhaduje, že prerušenie globálnej lodnej dopravy v Červenom mori pre útoky jemenských húsíov bude trvať "najmenej niekoľko mesiacov". TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Maersk a ďalšie veľké lodné spoločnosti nariadili stovkám svojich plavidiel, aby sa vyhýbali Červenému moru. A poslali ich na dlhšiu trasu okolo Afriky v reakcii na útoky jemenských militantov podporovaných Iránom.



"Pre nás to bude znamenať dlhšie tranzitné časy a pravdepodobne narušenie dodávateľského reťazca aspoň na niekoľko mesiacov. Dúfajme, že kratšie, ale mohlo by to byť aj dlhšie, pretože je tak nepredvídateľné, ako sa táto situácia vyvíja," povedal Clerc na Svetovom obchodnom fóre (WEF) v Davose.



Sadzby za prepravu sa od začiatku decembra viac ako zdvojnásobili, podľa svetového kontajnerového indexu námornej konzultačnej spoločnosti Drewry. Zdroje z poisťovníctva uviedli, že aj náklady na poistné za dodávky cez Červené more v dôsledku vojnového rizika rastú.



Bankoví manažéri sa zase obávajú, že kríza v Červenom mori môže vytvoriť inflačné tlaky, ktoré by v konečnom dôsledku mohli oddialiť alebo zvrátiť znižovanie úrokových sadzieb.



"Je to jedna z najdôležitejších tepien globálneho obchodu a globálnych dodávateľských reťazcov, upozornil Clerc.



Generálny riaditeľ saudskoarabského ropného gigantu Aramco Amin Násir zase upozornil, že globálne trhy s ropou sa v krátkodobom horizonte vyrovnajú s prerušením dopravy cez Červeného mora. Ale dlhodobé útoky húsíov na lode by viedli k nedostatku tankerov v dôsledku dlhších plavieb a oneskorenia dodávok.



V decembri vznikla koalícia pod vedením USA, ktorá má zabezpečiť komerčnú dopravu v Červenom mori. Americké a britské sily minulý týždeň začali nálety na vojenské ciele húsíov v Jemene v odvete za ich útoky na lodnú dopravu. Americká armáda tento týždeň podnikla ďalšie údery.



Húsíovia tvrdia, že ich akcie sú prejavom solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy. Zasiahli však aj globálny obchod, keďže mnohé lodné spoločnosti presmerovali svoje plavidlá na dlhšiu cestu okolo Afriky. Podľa odhadu spoločnosti Ovrsea sa tak cesta medzi Áziou a Európou predĺži v priemere o desať až dvadsať dní.