Maersk: Problémy v globálnej kontajnerovej doprave sa môžu zhoršiť

Kodaň 4. mája (TASR) - Problémy v globálnej kontajnerovej doprave sa môžu tento rok ešte zhoršiť v dôsledku nových blokád spojených s ochorením COVID-19 v Číne. Upozornila na to v stredu dánska spoločnosť A.P. Moller-Maersk, ktorá je najväčším prepravcom lodných kontajnerov na svete



A.P. Moller-Maersk, často považovaná za barometer pre globálny obchod, uviedla, že prudký nárast spotrebiteľského dopytu, preťaženie veľkých prístavov súvisiace s pandémiou a nedávno uzavretie vzdušného priestoru po ruskej invázii na Ukrajinu spomalili prepravu kontajnerov a vyvolali prudký nárast sadzieb za nákladnú dopravu.



„Ďalšie problémy vyplývajú z pokračujúcich blokád spojených s ochorením COVID-19 v Číne. A hoci ich vplyv v 1. štvrťroku bol obmedzený, v ďalších kvartáloch môže zhoršiť preťaženie (prístavov),“ uviedla spoločnosť vo svojom vyhlásení o zisku za prvý štvrťrok.



Spoločnosť so sídlom v Kodani potvrdila predbežné údaje za 1. štvrťrok 2022 z minulého týždňa, ako aj svoju prognózu spomalenia globálneho dopytu po kontajneroch tento rok na -1 % až +1 % namiesto pôvodne očakávaného rastu o 2 až 4 %. Uviedla pritom, že kým počas pandémie spotrebitelia míňali viac za tovar ako za služby, ako sú reštaurácie a cestovanie, teraz sa to pravdepodobne zmení.



A.P. Moller-Maersk oznámil, že jeho zisk sa v 1. štvrťroku 2022 zvýšil na 6,78 miliardy USD (6,42 miliardy eur) z 2,70 miliardy USD v predchádzajúcom roku a tržby vzrástli na 19,3 miliardy USD z 12,4 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0556 USD)