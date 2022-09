Maersk spomalí tempo svojich lodí, aby znížil náklady na palivo

Kodaň 29. septembra (TASR) - Dánska spoločnosť A.P. Moller-Maersk začne spomaľovať tempo svojich kontajnerových lodí, aby znížila náklady na palivo oproti plavbe plnou rýchlosťou a prispôsobila sa dopytu. Uviedol to vo štvrtok jej generálny riaditeľ Soren Skou. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Najväčší prepravca lodných kontajnerov na svete, ktorý je barometrom globálneho obchodu, očakáva, že objemy námornej prepravy budú tento rok rovnaké alebo nižšie ako vlani. Skou poukázal pritom na fakt, že americkí spotrebitelia kupujú menej a dôveru oslabuje aj ruská invázia na Ukrajinu.



Maersk v minulom roku profitoval z prudko rastúcich sadzieb za prepravu po strmom zvýšení spotrebiteľského dopytu počas pandémie, ktorá viedla k zápcham v prístavoch.



Sadzby za nákladnú dopravu začali tento rok klesať, aj keď problémy v prístavoch a globálnych dodávateľských reťazcoch pretrvávajú.



"Stále sú oblasti, kde lode čakajú mimo prístavov, kde je nedostatok pracovných síl a štrajky, najmä v Európe. Takže situácia ešte nie je normalizovaná, ale zjavne sa zlepšuje," povedal Skou.



Spoločnosť prevádzkuje približne 730 kontajnerových lodí, zabezpečuje prepravu a logistiku pre veľkých maloobchodníkov a spotrebiteľské spoločnosti, ako sú Walmart, Nike či Unilever.



"Naše lode išli naplno, aby dobehli čo najviac meškaní. Ale keďže sa veci normalizujú, mali by sme očakávať, že lode spomalia na normálnu cestovnú rýchlosť. To je naozaj dôležité pre našu palivovú efektivitu," skonštatoval Skou s odkazom na prudko stúpajúce náklady na palivo.



Očakáva len "mierne" oživenie obchodu pred nadchádzajúcimi vianočnými sviatkami pre rastúce obavy zo spomaľovania globálnej ekonomiky a spotrebiteľského dopytu.



Sadzby za prepravu pritom stále zostávajú výrazne nad úrovňou pred pandémiou. Maersk tak dvakrát zvýšil svoj odhad zisku v tomto roku, keďže vysoké sadzby pretrvávajú dlhšie, ako očakával.