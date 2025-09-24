< sekcia Ekonomika
Magna PT dostane na diverzifikáciu výroby v Kechneci 4,2 mil. eur
Pomoc bude poskytnutá vo forme úľavy na dani z príjmov.
Autor TASR
Borša/Bratislava 24. septembra (TASR) - Rakúska spoločnosť Magna PT, ktorá je súčasťou nadnárodnej skupiny Magna, dostane od štátu investičný stimul vo výške 4,2 milióna eur na rozšírenie produkcie výroby v Kechneci o výrobu elektrických pohonných jednotiek. Pomoc bude poskytnutá vo forme úľavy na dani z príjmov. Spoločnosť by mala v súvislosti s týmto zámerom vytvoriť do roku 2029 24 nových pracovných miest a preinvestovať takmer 110 miliónov eur.
Firma sa v súčasnosti zameriava na výrobu ozubených kolies a prevodových a ovládacích prvkov. Plánovaná výroba sa má zaoberať výrobou elektrických pohonných jednotiek a jadier rotorov a statorov. Vyrobená elektrická pohonná jednotka bude určená pre elektrické vozidlá skupiny BMW produkované primárne v závodoch BMW v Nemecku a v Číne. Začatie výroby prijímateľ plánuje v januári 2027 a dosiahnutie plnej plánovanej kapacity v decembri 2029.
Spoločníkmi Magna PT sú rakúske spoločnosti Magna Powertrain a Magna Metalforming. Firma je súčasťou pôvodom kanadskej skupiny Magna, ktorá je jedným z najväčších svetových dodávateľov prevodových systémov pre osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá. Skupina má 343 výrobných závodov a 88 vývojových, inžinierskych a predajných centier v 29 krajinách, v ktorých zamestnáva viac ako 168.000 zamestnancov.
Zameriava sa na návrh, vývoj a výrobu automobilových systémov, zostáv, modulov a komponentov, najmä pre výrobcov automobilov a ľahkých nákladných vozidiel.
