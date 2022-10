Magnezitkám na Gemeri stúpli náklady na energie o 350 %

Jelšava/Lubeník 11. októbra (TASR) – Magnezitovým závodom v okrese Revúca stúpli náklady na energie medziročne približne o 350 %. Podniky v Jelšave a Lubeníku preto prijali úsporné opatrenia, ktoré viedli k obmedzeniu výroby.



"Prijali sme opatrenia na zníženie spotreby elektrickej energie a zemného plynu, znížili sme samotnú výrobu a pripravujeme aj výstavbu fotovoltickej elektrárne. Bez zásahu do cien zemného plynu a elektrickej energie to však bude nedostatočné," skonštatoval pre TASR generálny riaditeľ Slovenských magnezitových závodov Jelšava Roman Gažúr. Ako dodal, výrobu znížili približne o pätinu, ak však vláda a Európska únia neprijmú dostatočné opatrenia na zastropovanie cien energií, v podniku hrozí aj hromadné prepúšťanie.



O približne 350 % narástli medziročne ceny za plyn aj spoločnosti Slovmag Lubeník, elektrickú energiu má podnik zazmluvnenú do konca roku 2022. Spoločnosť verí, že v budúcom roku dôjde k zastropovaniu cien za energie, v opačnom prípade podľa nej dôjde k strate konkurencieschopnosti európskych výrobcov a prepúšťaniu zamestnancov. Zamestnanosť v podniku zatiaľ znižujú len obmedzením náboru nových zamestnancov.



"Vyrábame v obmedzenom režime a rotačnú pec sme odstavili úplne. Riziko obmedzenia ťažby a spracovania je reálne po ukončení platnosti nákupných cien elektrickej energie. Navyše, reálne riziko hrozí aj z odstavenia šachtovej pece a tunelovej pece na výrobu pálených stavív, pričom na tento sortiment sme jedným z lídrov na európskom trhu," uviedla pre TASR spoločnosť Slovmag Lubeník.



Magnezitový závod v Jelšave má za sebou vyše 120-ročnú históriu, v súčasnosti patrí k najväčším svetovým producentom mŕtvo-pálenej magnézie. Slovmag Lubeník sa zaoberá ťažbou, úpravou a spracovaním magnezitovej suroviny, produkciou a predajom magnezitových slinkov a žiaruvzdorných výrobkov na báze magnezitu a magnetitu. V okrese Revúca, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy, patria obe spoločnosti k popredným zamestnávateľom.