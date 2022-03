Magnezitové závody v Jelšave ubytovali 13 ľudí z Ukrajiny

Jelšava 8. marca (TASR) – Spoločnosť Slovenské magnezitové závody (SMZ) Jelšava ubytovala vo svojom hoteli Hrádok 13 ľudí utekajúcich pred vojnou z Ukrajiny. Pre vojnových utečencov závod vyčlenil polovicu ubytovacej kapacity zariadenia a v najbližších dňoch očakávajú príchod ďalších rodín. TASR o tom informoval generálny riaditeľ SMZ Roman Gažúr.



Jelšavská magnezitka ubytovala vo svojom rekreačnom zariadení doposiaľ päť rodín, celkovo ide o sedem dospelých a šesť detí najmä z oblasti Kyjeva. Ďalšia rodina by mala do hotela Hrádok pricestovať počas utorka. "Zároveň po otvorení koridoru z Mariupolu a stabilizácii situácie v Zaporoží očakávame príchod ďalších rodín," dodal Gažúr.



Väčšina ľudí zatiaľ do okresu Revúca z Ukrajiny pricestovala na svojich autách, pre jednu rodinu transport zo slovensko-ukrajinskej hranice zabezpečil samotný závod. Vojnovým utečencom z Ukrajiny SMZ poskytuje okrem bezplatného ubytovania i stravovanie. Podnik tiež zabezpečuje dopravu ľudí do finálneho miesta určenia, ak cestujú ďalej za svojimi blízkymi.



Vojnový konflikt na Ukrajine podľa generálneho riaditeľa negatívne ovplyvnil aj chod samotného podniku. Na Ukrajinu a do Ruska z jelšavskej magnezitky ešte donedávna smerovala viac ako tretina predaja spoločnosti.



"Zároveň uvedený konflikt spôsobil šialený rast cien energií. Na výpal magnezitu používame zemný plyn, jeho extrémne vysoká cena v spojení s poklesom odbytu nám spôsobuje výrazné ekonomické straty," vysvetlil Gažúr. Ako dodal, v SMZ v budúcnosti počítajú aj s prípadným zamestnaním ľudí utekajúcich z Ukrajiny, z dôvodu poklesu odbytu to však zatiaľ nie je aktuálne.



Magnezitový závod v Jelšave má za sebou vyše 120-ročnú históriu, v súčasnosti patrí k najväčším svetovým producentom mŕtvo-pálenej magnézie. Surovinu získava hlbinnou ťažbou na vlastnom ložisku Dubravský masív.