Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 4. jún 2026Meniny má Lenka
< sekcia Ekonomika

Magyar: Pre Maďarsko je nemožné odtrhnúť sa od ruských energií

.
Maďarský premiér Péter Magyar. Foto: TASR/AP

Magyar povedal, že Maďarsko zostáva závislé od dodávok ruskej ropy a nemôže si dovoliť obetovať konkurencieschopnosť svojich spoločností.

Autor TASR
Paríž 4. júna (TASR) - Maďarsko sa podľa premiéra Pétera Magyara nemôže úplne vzdať energetických zdrojov z Ruska. „Pokúsime sa diverzifikovať dodávky, ale úplne sa odtrhnúť od ruských energetických zdrojov je nemožné,“ povedal vo štvrtok v rozhovore pre francúzsky denník Le Monde. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

Maďarský premiér zároveň vyjadril presvedčenie, že po skončení konfliktu na Ukrajine „nikto nebude mať záujem o novú studenú vojnu, a to ani v energetickej sfére“.

Magyar už skôr v rozhovore pre nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung povedal, že Maďarsko zostáva závislé od dodávok ruskej ropy a nemôže si dovoliť obetovať konkurencieschopnosť svojich spoločností.
.

Neprehliadnite

Premiér: Nikoho sme neoklamali, vláda však nie je fackovací panák

Gubík: Stojíme na strane zmeny, stabilná vláda sa bez nás zložiť nedá

Prieskum: Voľby by v máji vyhralo PS, nasleduje Smer-SD a Republika

DRÁMA PRI ŽILINE: V obci Stráňavy napadol medveď človeka