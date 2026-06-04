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Magyar: Pre Maďarsko je nemožné odtrhnúť sa od ruských energií
Magyar povedal, že Maďarsko zostáva závislé od dodávok ruskej ropy a nemôže si dovoliť obetovať konkurencieschopnosť svojich spoločností.
Autor TASR
Paríž 4. júna (TASR) - Maďarsko sa podľa premiéra Pétera Magyara nemôže úplne vzdať energetických zdrojov z Ruska. „Pokúsime sa diverzifikovať dodávky, ale úplne sa odtrhnúť od ruských energetických zdrojov je nemožné,“ povedal vo štvrtok v rozhovore pre francúzsky denník Le Monde. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Maďarský premiér zároveň vyjadril presvedčenie, že po skončení konfliktu na Ukrajine „nikto nebude mať záujem o novú studenú vojnu, a to ani v energetickej sfére“.
Magyar už skôr v rozhovore pre nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung povedal, že Maďarsko zostáva závislé od dodávok ruskej ropy a nemôže si dovoliť obetovať konkurencieschopnosť svojich spoločností.
Maďarský premiér zároveň vyjadril presvedčenie, že po skončení konfliktu na Ukrajine „nikto nebude mať záujem o novú studenú vojnu, a to ani v energetickej sfére“.
Magyar už skôr v rozhovore pre nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung povedal, že Maďarsko zostáva závislé od dodávok ruskej ropy a nemôže si dovoliť obetovať konkurencieschopnosť svojich spoločností.