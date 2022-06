Máj bol pre predaj áut v Británii druhý najhorší mesiac za 30 rokov

Londýn 6. júna (TASR) - V Británii sa minulý mesiac predalo necelých 124.400 nových áut, čo medziročne predstavuje pokles o viac než pätinu. Zároveň je to druhý najslabší mesiac za tri desaťročia. Uviedlo to v pondelok britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT). TASR o tom informuje na základe správ serverov CarDealer a Teletrader.



Podľa SMMT dosiahol počet predaných áut v Británii v máji 124.394. Oproti rovnakému mesiacu minulého roka to znamená pokles o 20,6 % a ak sa nepočíta máj 2020, keď ekonomiky po celom svete zasiahla pandémia nového koronavírusu, bol tohtoročný máj najhorší od roku 1992. V porovnaní s predpandemickým obdobím bol predaj slabší o 32,3 %.



Dôvodom nepriaznivých údajov sú pokračujúce problémy v dodávateľskom reťazci, ktoré napriek vysokému dopytu neumožňujú plnenie objednávok. Svetlým bodom v rámci májového predaja sú údaje o predaji elektrických vozidiel. Tie sa v máji zvýšili medziročne o 17,7 %. Z celkového objemu predaja tak predaj elektromobilov predstavoval 12,4 %.