Majerský: Delegácia SR na výbore regiónov požaduje viac eurofondov
Za kľúčové označil, aby regióny samotné mohli priamo rozhodovať o eurofondoch, tak ako je to bežné v iných krajinách.
Autor TASR
Brusel 5. marca (TASR) - Slovenská delegácia na Európskom výbore regiónov presadzuje, aby regióny mohli priamo rozhodovať o fondoch EÚ. Uviedol to pre TASR predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský v rámci prebiehajúceho marcového zasadnutia Európskeho výboru regiónov v Bruseli.
Zástupcovia regiónov členských krajín vrátane početnej delegácie zo Slovenska v stredu (4. 3.) debatovali o návrhu budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2028 - 2034 a takisto o reforme verejného obstarávania v EÚ, kde regióny a mestá požadujú, aby Únia zjednodušila pravidlá a uprednostnila ľudí, inovácie a udržateľnosť.
Majerský zdôraznil, že viacročný finančný rámec navrhnutý Európskou komisiou je bytostne dôležitý aj pre prihraničné regióny, čo je aj príklad Prešovského kraja. Ocenil, že eurokomisia minulý týždeň do stratégie na podporu prihraničných regiónov s Ukrajinou, Ruskom a Bieloruskom zahrnula aj finančný nástroj EastInvest.
„Ešte vlani v apríli Slovensko bolo z toho vynechané, Prešovský aj Košický samosprávny kraj. Ale pod tlakom, ktorý sme vyvinuli cez rôznych, či už ukrajinských, alebo poľských partnerov, ale aj zo Slovenska cez europoslancov, tak eurokomisár pre reformy Raffaele Fitto uznal, že je to veľmi dôležité,“ uviedol Majerský.
Za kľúčové označil, aby regióny samotné mohli priamo rozhodovať o eurofondoch, tak ako je to bežné v iných krajinách.
„V diskusii na výbore regiónov to prebehlo a viaceré krajiny tlačili na to, aby nie centrálne vlády a ministerstvá rozhodovali o eurofondoch, ale aby riadiace orgány boli priamo na regiónoch. Príklad dobrej praxe je Poľsko. Tam to majú priamo na regiónoch a vedia veľmi rýchlo vyčerpať 100 percent eurofondov, dokonca im je potom ešte pridané,“ vysvetlil.
Potvrdil, že v stredu v Bruseli o tom bola zhoda aj na zasadnutí slovenskej delegácie, kde túto žiadosť zadefinovali jasne a zreteľne. Súčasnú delegáciu tvoria predsedovia piatich samosprávnych krajov a primátori a starostovia niekoľkých miest a obcí.
„Ja som sa vyjadril za Prešovský samosprávny kraj a som rád, že aj primátori, aj župani, ktorí sedia v slovenskej delegácii výboru, regiónov, to podporili. Aby sme mali minimálne 40 percent eurofondov priamo na župách, aby riadiace orgány boli na župách, aby sme mohli financiami disponovať rýchlejšie, účelnejšie a nemuseli chodiť s nastavenou prosiacou rukou na nejaké ministerstvo alebo vládu, že podpíšte nám výzvu, vyhláste ju, schváľte nám nejaký projekt,“ povedal.
Pripomenul, že v Poľsku to funguje a vidieť tam v regiónoch „obrovský finančný, kapitalizačný a rekonštrukčný boom“, že sa stavajú železnice, diaľnice, cesty druhej a tretej triedy.
Majerský v závere dodal, že aj pri téme verejného obstarávania na plenárnom zasadnutí odznelo, aby regionálni partneri mali väčšiu možnosť sa zúčastňovať na takýchto zákazkách.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
