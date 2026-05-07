Majerský vyzval vládu, aby čím skôr začala budovať rýchlostnú cestu R4
Autor TASR
Brusel 7. mája (TASR) - Slovensko by sa malo zamerať na čo najrýchlejšie dobudovanie rýchlostnej cesty R4 na východe krajiny, ináč mu hrozí medzinárodná blamáž. Uviedol to vo štvrtok predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský v Bruseli počas májového zasadnutia výboru regiónov, informuje spravodajca TASR.
Majerský pripomenul, že regionálne otázky sú vo výbore regiónov vnímané citlivo, samozrejme aj tie súvisiace s dopravou, a dodal, že ako predstaviteľ z východného Slovenska vyzýva zodpovedné orgány, aby konali vo veci dobudovania rýchlostnej cesty R4.
„Ak naozaj nechceme, aby sme zažili medzinárodnú blamáž, tak by sme mali začať konať. Je to apel na ministerstvo dopravy a na vládu Slovenskej republiky čím skôr vybudovať rýchlostnú cestu R4 ako súčasť Via Carpatia, koridoru zo severu na juh Európy,“ uviedol Majerský.
Pripomenul, že Maďari už majú vybudované svoje úseky tohto medzinárodného dopravného koridoru a Poliaci to budú mať hotové onedlho.
„My sme stále ešte len v projektovej plánovacej príprave. Iba nedávno bola spustená súťaž na projektovú dokumentáciu, nie ešte na verejné obstarávanie, čiže hovoríme možno o horizonte nejakých deviatich - desiatich rokov a to bude medzinárodná hanba, lebo všetci okolo nás už majú vybudované svoje úseky,“ opísal situáciu a dodal, že dokonca aj Rumunsko, ktoré má nadväzovať na koridor Via Carpatia s pomocou fondov EÚ, dynamicky buduje nové diaľničné úseky.
Aj preto vyzýva vládu SR, aby si „v tomto vstúpila do svedomia“ a začala budovať rýchlostnú cestu R4.
„Máme tu finančné balíky, o ktorých sme sa rozprávali aj tu v Bruseli, sám som sa niekoľkokrát stretol s eurokomisárom pre súdržnosť a reformy Rafaellom Fittom. Je to finančný nástroj EastInvest zameraný na to, aby prihraničné regióny s Ukrajinou mali peniaze navyše na budovanie infraštruktúry a ďalších programových cieľov a tiež pripravovaný Nástroj na prepájanie Európy,“ povedal Majerský.
To, že Slovensku hrozí blamáž za nedodržanie svojich záväzkov pri budovaní Via Carpatia, tvrdí aj preto, lebo raz príde obdobie, keď už nebudeme mať finančné nástroje v podobe eurofondov a vtedy nastane problém, lebo z vlastných peňazí, z rozpočtu Slovenskej republiky, žiaden minister nevyčlení dostatočné finančné prostriedky na takú rozsiahlu infraštruktúrnu tepnu. „Čiže musíme byť jednak proeurópski, ale hlavne rýchli. Teraz musíme chytiť vietor do plachiet a budovať,“ odkázal predseda Prešovského kraja.
