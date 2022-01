Majetok 10 najbohatších mužov sveta sa zdvojnásobil počas pandémie

Londýn 17. januára (TASR) - Desať najbohatších mužov sveta zdvojnásobilo svoj majetok počas prvých dvoch rokov pandémie nového koronavírusu, keď chudoba a nerovnosť prudko stúpli. Uviedla to v pondelok vo svojej najnovšej správe britská mimovládna organizácia Oxfam.



Oxfam na brífingu pred virtuálnym samitom svetových lídrov v rámci Svetového ekonomického fóra (WEF) uviedol, že majetok 10 najbohatších mužov sveta vzrástol počas pandémie na 1,5 bilióna USD (1,31 bilióna eur) zo 700 miliárd USD, čo predstavuje prírastok v priemere 1,3 miliardy USD za deň.



Oxfam, konfederácia charitatívnych organizácií, ktoré sa zameriavajú na zmiernenie globálnej chudoby, v správe konštatuje, že bohatstvo miliardárov vzrástlo počas pandémie viac ako za predchádzajúcich 14 rokov, keď svetovú ekonomiku zasiahla najhoršia recesia od krachu na Wall Street v roku 1929. Zároveň sa v rovnakom období viac ako 160 miliónov ľudí prepadlo do chudoby.



Túto nerovnosť organizácia nazvala „ekonomickým násilím“ a uviedla, že prispieva k úmrtiu najmenej 21.000 ľudí denne alebo jedného človeka každé štyri sekundy v dôsledku nedostatočného prístupu k zdravotnej starostlivosti, rodovo podmieneného násilia, hladu a klimatických zmien.



Správa nadväzuje na štúdiu skupiny z decembra 2021, ktorá zistila, že podiel najbohatších ľudí sveta na globálnom bohatstve počas pandémie rástol rekordným tempom.



Oxfam preto vyzýva na daňové reformy. Podľa organizácie by mal extrémny majetok podliehať dani z bohatstva. Tieto peniaze by sa mali použiť na projekty ako napríklad financovanie celosvetovej výroby vakcín, zdravotná starostlivosť, adaptácia na zmenu klímy a znižovanie rodovo podmieneného násilia.



Skupina uviedla, že pri svojich výpočtoch vychádzala z najaktuálnejších a najkomplexnejších dostupných zdrojov a použila zoznam 2021 miliardárov zostavený americkým časopisom Forbes.



Forbes označil za 10 najbohatších ľudí sveta šéfov Tesly a SpaceX Elona Muska a Amazonu Jeffa Bezosa, zakladateľov Google Larryho Pagea a Sergeya Brina, Marka Zuckerberga z Facebooku, bývalých riaditeľov Microsoftu Billa Gatesa a Steva Ballmera, riaditeľa Oracle Larryho Ellisona, amerického investora Warrena Buffetta a šéfa francúzskej luxusnej skupiny LVMH Bernarda Arnaulta.



(1 EUR = 1,1447 USD)