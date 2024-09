Majetok amerických domácností dosiahol rekordných 163,8 bilióna USD

Washington 12. septembra (TASR) - Bohatstvo domácností v USA v 2. štvrťroku 2024 vzrástlo na 163,8 bilióna USD (148,69 bilióna eur). To je nový rekord. Prispel k tomu nárast hodnoty nehnuteľností, ako aj rast akcií. Ukázali to vo štvrtok údaje Federálneho rezervného systému (Fed), ktorý plní úlohu centrálnej banky. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa údajov Fedu čistý majetok domácností a neziskových organizácií na konci júna prekonal 161 biliónov USD vykázaných za 1. štvrťrok 2024. Hodnota vlastnených nehnuteľností pritom za tri mesiace do konca júna vzrástla o 1,8 bilióna USD. A zvýšila sa aj hodnota akcií vo vlastníctve domácností.



No zároveň stúpol aj dlh domácností, a to medziročne o 3,2 %.



(1 EUR = 1,1016 USD)