Majetok amerických domácností vzrástol koncom 2024 na rekordnú hodnotu

Washington 15. marca (TASR) - Majetok amerických domácností vzrástol ku koncu minulého roka na rekordnú hodnotu, k čomu prispel najmä vtedajší prudký rast na akciových trhoch. Uviedla to koncom tohto týždňa v najnovšej štvrťročnej správe americká centrálna banka, ktorej údaje zverejnila agentúra Reuters.



Čistý majetok amerických domácností a neziskových organizácií dosiahol vo 4. štvrťroku minulého roka 169,4 bilióna USD (155,57 bilióna eur). Oproti predchádzajúcemu kvartálu to predstavuje zvýšenie približne o 200 miliárd USD. Veľkou mierou sa pod to podpísal výrazný rast hodnoty akcií vo vlastníctve domácností, ktorý pomohol kompenzovať pokles hodnoty nehnuteľností.



Hodnota akcií vo vlastníctve domácností vzrástla v poslednom kvartáli minulého roka približne o 300 miliárd USD na 56 biliónov USD. Naopak, hodnota nehnuteľností klesla zhruba o 400 miliárd na 48,1 bilióna USD.



Údaje centrálnej banky poukazujú okrem vývoja majetku amerických domácností aj na vývoj akciových trhov v závere funkčného obdobia prezidenta Joea Bidena. Index newyorskej burzy S&P 1500 Composite, ktorý zahrnuje veľkú väčšinu amerického akciového trhu, vzrástol vo 4. kvartáli o 2,1 %. Všetko zmenil nástup Donalda Trumpa do Bieleho domu 20. januára tohto roka, ktorého politika spôsobila prepad na akciových trhoch.



Fed zároveň zverejnil aj vývoj dlhu domácností. Vo 4. štvrťroku minulého roka vzrástol medziročne o 3,1 %, čo je rovnaké tempo rastu ako v predchádzajúcich kvartáloch. Avšak dlh nefinančného sektora sa zvýšil iba o 1 %, čo je najslabší rast za posledný rok. Dlh federálnej vlády, ktorý by chcel Trump znížiť, vzrástol vo 4. kvartáli minulého roka o 8,4 %.



(1 EUR = 1,0889 USD)