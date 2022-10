Majetok domácností vo svete tento rok klesne, najviac od roku 2008

Frankfurt nad Mohanom 13. októbra (TASR) - Po troch predchádzajúcich rokoch výrazného rastu zaznamená majetok domácností vo svete tento rok pokles zhruba o 2 %, prvý výrazný pokles za posledných 14 rokov. Dôvodom je vysoká inflácia, ktorá sa vytrvalo zrýchľuje. Uviedla to tento týždeň nemecká poisťovacia spoločnosť Allianz, na údaje ktorej sa odvolala agentúra AFP.



V roku 2021 dosiahla celková hodnota finančných aktív vo svete 233 biliónov eur. V porovnaní s rokom 2020 to predstavuje rast o 10,4 %, uviedla Allianz v správe, ktorá sleduje vývoj majetku domácností v takmer 60 krajinách. Výrazný rast majetku domácností, ktorý zahrnuje hotovostné vklady, dôchodkové sporenie a iné investície, ťahal najmä pozitívny vývoj na trhoch.



Tento rok však do vývoja ekonomík zasiahla vysoká inflácia. Za tou sú najmä prudko rastúce ceny energií v dôsledku vojny na Ukrajine a následné zvyšovanie úrokových sadzieb domácnosti tvrdo pocítia.



Allianz predpokladá, že globálne finančné aktíva klesnú tento rok o viac než 2 %. To bude znamenať prvý výrazný pokles od globálnej finančnej krízy v roku 2008. V reálnych číslach majetok domácností klesne tento rok až o zhruba 10 %.



"Rok 2021 predstavuje koniec jednej éry," povedal hlavný ekonóm Allianz Ludovic Subran. "Predchádzajúce tri roky boli mimoriadne, bonanza pre väčšinu sporiteľov. Teraz to bude inak. A platí to nielen pre rok 2022, ale aj ďalšie roky," dodal.