Majetok Elona Muska dosiahol hodnotu 500 miliárd USD
Generálny riaditeľ spoločnosti Tesla sa stal prvým človekom na svete, ktorého majetok dosiahol hodnotu 500 miliárd dolárov (426,48 miliardy eur).
Autor TASR
New York 2. októbra (TASR) - Generálny riaditeľ spoločnosti Tesla Elon Musk sa stal prvým človekom na svete, ktorého majetok dosiahol hodnotu 500 miliárd dolárov (426,48 miliardy eur). Majetok technologického miliardára prekonal túto hranicu v stredu (1. 10.) popoludní, napísal časopis Forbes. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Na druhom mieste v rebríčku najbohatších ľudí sveta zostal Larry Ellison, zakladateľ softvérovej spoločnosti Oracle. Hodnota jeho majetku v porovnaní s Muskovým je podľa údajov časopisu Forbes nižšia o približne 150 miliárd USD.
Musk má okrem iného podiel v spoločnosti Tesla. Cena akcií výrobcu elektromobilov v pondelok (29. 9.) vzrástla o 4 %, čím sa jeho majetok zvýšil o približne 9 miliárd USD. Musk vlastní aj 42-percentný podiel vo vesmírnej spoločnosti SpaceX v hodnote 168 miliárd USD. Ďalších 60 miliárd USD pochádza zo zlúčenia Muskovej spoločnosti zaoberajúcej sa umelou inteligenciou xAI so sociálnou sieťou X, ktorú prevzal v roku 2022 ešte pod jej pôvodným názvom Twitter.
(1 EUR = 1,1724 USD)
