Majetok miliardárov sa vlani zvýšil trikrát rýchlejšie ako rok predtým

Davos 20. januára (TASR) - Najbohatší ľudia sveta v minulom roku zbohatli ešte viac, pričom ich majetok sa zvýšil trikrát rýchlejšie ako rok predtým. Ukázala to v pondelok štúdia rozvojovej organizácie Oxfam, ktorú tak ako každý rok zverejnila tesne pred začiatkom Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose. TASR o tom informuje na základe správ AP a DPA.



Oxfam uviedol, že majetok miliardárov vzrástol v minulom roku o 2 bilióny USD (1,94 bilióna eur) alebo zhruba 5,7 miliardy USD denne, trikrát rýchlejšie ako v roku 2023.



Desať najbohatších mužov zaznamenalo pritom nárast svojho majetku takmer o 100 miliónov USD denne. V priemere sa tak majetok jedného miliardára zvýšil o 2 milióny USD denne. Aj keby cez noc prišli o 99 % svojho bohatstva, stále by zostali miliardármi, uviedol Oxfam.



Počet miliardárov v roku 2024 stúpol o 204 na 2769 osôb. Skupina s odvolaním sa na údaje Svetovej banky zároveň poukázala na pretrvávajúcu chudobu a uviedla, že počet ľudí žijúcich za menej ako 6,85 USD na deň sa od roku 1990 "takmer nezmenil". Naproti tomu v roku 2024 každý týždeň pribudli najmenej štyria noví miliardári. Tri pätiny bohatstva miliardárov pochádzajú z dedičstva, sily monopolov alebo z "poskytovania výhod priateľom".



Presnejšie, podľa výpočtov Oxfamu celosvetovo pochádza 36 % bohatstva miliardárov z dedičstva. Ešte výraznejšie je to v Európskej únii (EÚ), kde 69 % bohatstva pochádza len z dedičstva. Skupina preto vyzvala na kroky, ako je rozpad monopolov, obmedzenie platov generálnych riaditeľov a reguláciu korporácií, aby sa zabezpečilo, že budú platiť férové mzdy zamestnancom.



"Bohatstvo miliardárov rastie a podstatou je, že väčšina bohatstva sa nezarobí, ale dedí sa," povedala daňová expertka Oxfamu pre EÚ Chiara Putaturová. "Medzitým sa počet ľudí v chudobe na celom svete od 90. rokov takmer nezmenil. Lídri EÚ musia viac zdaniť majetok superbohatých vrátane dedičstva. Bez toho riskujeme, že uvidíme priepasť medzi ultrabohatými a obyčajnými Európanmi," dodala.



Oxfam pripomenul tiež, že veľa investorov zaznamenalo v roku 2024 veľké zisky vďaka silným výkonom špičkových technologických spoločností. Vlani výrazne vzrástli akciové indexy, ako je S&P 500, ceny zlata aj kryptomien, ako je bitcoin. Správa Oxfam je založená na údajoch z viacerých zdrojov vrátane rebríčka miliardárov, ktorý zostavuje americký obchodný časopis Forbes a údajov zo Svetovej banky.



Napriek rastúcej priepasti medzi bohatými a chudobnými, každoročná konferencia v Davose, ktorá sa formálne začína v utorok (21. 1.), sa tento rok pravdepodobne opäť zameria na zarábanie peňazí a uzatváranie obchodov.



Ústrednou témou v Davose bude tiež pokračujúci vzostup umelej inteligencie (AI) ako nástroja pre podniky na dosiahnutie vyššej efektívnosti aj napriek obavám v mnohých sektoroch, že AI by mohla pripraviť o prácu veľa tzv. bielych golierov.



Diskutovať sa pravdepodobne bude aj o návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu, ako aj o pretrvávajúcich konfliktoch vrátane vojen na Ukrajine a v Sudáne, spolu s nádejou na pokračovanie prímeria medzi Hamasom a Izraelom.