Majetok najbohatších Číňanov klesol najprudšie za takmer štvrťstoročie

Peking 8. novembra (TASR) - Najbohatší Číňania zaznamenali tento rok najvýraznejší pokles hodnoty svojho majetku za takmer štvrťstoročie. Dôvodom je vojna na Ukrajine, prísna čínska politika nulovej tolerancie voči ochoreniu COVID-19 a prepad na vnútročínskom aj hongkonskom akciovom trhu. Poukázali na to výsledky prieskumu spoločnosti Hurun, ktorá zostavuje rebríček najbohatších Číňanov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa spoločnosti Hurun, ktorá na svoj zoznam zaraďuje ľudí s majetkom minimálne 5 miliárd jüanov (692,6 milióna eur), prekonalo túto hranicu v roku 2022 iba 1305 Číňanov. To je o 11 % menej než v roku 2021. Ich celková hodnota majetku dosiahla približne 3,5 bilióna USD (3,5 bilióna eur), čo je o 18 % menej než v minulom roku.



Prieskum ďalej ukázal, že počet boháčov s majetkom za minimálne 10 miliárd USD klesol o 29 na 56. Počet dolárových miliardárov celkovo sa znížil o 239 na 946.



"Tento rok bol zaznamenaný najvýraznejší pokles v rámci rebríčka Hurun China Rich List za posledných 24 rokov," povedal Rupert Hoogewerf, šéf spoločnosti Hurun.



Vyhliadky svetovej ekonomiky v roku 2022 výrazne zasiahla vojna na Ukrajine a spomaľujúci sa rast ekonomiky Číny. Tú ovplyvňuje aj prísna politika čínskej vlády v súvislosti s COVID-19 a problémy na čínskom trhu nehnuteľností. To všetko sa odráža na vývoji akciových trhov.



Prvé miesto v rebríčku si naďalej udržal Čung Šan-šan, ktorý kontroluje výrobcu balenej vody Nongfu Spring a firmu na vývoj vakcín Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise. Jeho majetok dosiahol 65 miliárd USD, čo oproti roku 2021 znamená rast o 17 %.



Na 2. mieste skončil Čang I-ming, zakladateľ firmy ByteDance, ktorá je vlastníkom platformy Tiktok. Jeho majetok však oproti roku 2021 klesol o 28 % na 35 miliárd USD, pod čo sa podpísal prudký pokles trhovej hodnoty ByteDance. Na 3. mieste rebríčka sa umiestnil Ceng Jü-čchün, šéf firmy na výrobu batérií CATL.



(1 EUR = 7,2189 CNY, 1 EUR = 0,9993 USD)