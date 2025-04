Majetok v slovenských podielových fondoch vzrástol o 51 %

Bratislava 29. apríla (TASR) - Trh kolektívneho investovania na Slovensku je z dlhodobého hľadiska čoraz viac populárny. Pri porovnaní rokov 2019 a 2024 vzrástol celkový objem majetku v slovenských podielových fondoch z 7,5 miliardy eur na 11,3 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 51 %. Informovala o tom v utorok vedúca oddelenia menovej a finančnej štatistiky Národnej banky Slovenska (NBS) Ivana Brziaková.



Vysvetlila, že tento rast bol ovplyvnený kombináciou zvýšeného záujmu investorov o podielové fondy a precenenia ich aktív. Podiel na celkovom majetku navýšili najmä akciové a realitné fondy, zatiaľ čo zmiešané a dlhopisové fondy zaznamenali pokles, doplnila odborníčka.



„Slovenské fondy najviac investujú do podielových listov iných podielových fondov, ktoré ku koncu decembra 2024 tvorili 41 %. Väčšina z týchto investícií smerovala do iných krajín eurozóny. Nasledovali akcie vrátane majetkových účastí s podielom 25 % a dlhopisy s podielom 19 %. Pohľadávky v podobe bankových vkladov a pôžičiek realitným spoločnostiam, ktoré sú obľúbené medzi realitnými fondmi, tvorili 16 %,“ vyčíslila Brziaková.



Ďalej spresnila, že v porovnaní s rokom 2019 došlo k rastu podielu akcií, zo 17 % na 25 %, naopak, podiel vkladov a pôžičiek realitným spoločnostiam klesol z 26 % na 16 %. Táto zmena podľa nej ukazuje nárast rizikovej zložky v portfóliách fondov.



Z celkového objemu investícií podielových fondov ostáva na Slovensku 38 %, čo predstavuje objem 4,2 miliárd eur, pričom najväčší podiel z nich tvoria bankové vklady a pôžičky realitným spoločnostiam vo výške 1,6 miliardy eur. Z krajín mimo Slovenska smerujú investície najviac do Írska (1,4 miliardy eur), Luxemburska (1,2 miliardy eur), USA (1,1 miliardy eur) a Rakúska (917 miliónov eur).



„Z celkového objemu podielových listov vydanými slovenskými fondami až 94 % je vo vlastníctve tuzemských subjektov. Z nich je dominantným investorom sektor domácností s podielom až 86,7 %,“ uzavrela odborníčka.