Majiteľ automobilky JLR bude vyrábať batérie na elektromobily v Európe

Naí Dillí 12. januára (TASR) - Najstarší indický konglomerát Tata Group, vlastník Tata Motors, plánuje v Európe založiť výrobu batériových článkov pre elektrické vozidlá (EV). Chce tak urýchliť prechod svojej britskej dcérskej automobilky Jaguar Land Rover (JLR) na autá na batérie. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Jaguar Land Rover a Tata Motors budú hlavnými zákazníkmi závodu, ktorý bude predávať batériové články na širšom trhu, povedal finančný riaditeľ Tata Motors PB Balaji v rozhovore pre médiá na výstave India Auto Expo, ktorá sa koná tento týždeň v Naí Dillí. "Máme dobre pokryté výrobné plány pre batérie, ale budeme potrebovať, aby sa do Európy dostala určitá kapacita výroby článkov," vyhlásil.



Tata dokončuje plány a čoskoro oznámi podrobnosti, uviedol, pričom odmietol zverejniť umiestnenie výroby a časový rámec. Pôjde o "veľa investícií", dodal bez toho, aby to upresnil.



Nové zariadenie bude vyrábať dve chemické látky, fosforečnan lítno-železitý pre elektromobily Tata Motors a nikel-mangán-kobaltovú batériu pre indickú automobilku, ako aj Jaguar Land Rover, povedal Balaji.



Plán by mal spoločnosti pomôcť lepšie kontrolovať kritické časti dodávateľského reťazca, ktorý počas pandémie ochorenia COVID-19 zápasil s problémami s prerušením dodávok. Tata Motors a Jaguar Land Rover profitujú z toho, že sú súčasťou väčšieho ekosystému, dodal finančný riaditeľ.