Majiteľ Benziny Unipetrol zvýšil v investície o 137 %

Bratislava 2. augusta (TASR) – Česká petrochemická skupina Unipetrol vykázala v 2. štvrťroku tržby vo výške 15 miliárd českých korún (571,4 milióna eur) a dosiahla prevádzkový zisk 584,7 milióna CZK. Unipetrol sa zameral na investície. Tie skupina v 2. štvrťroku zvýšila medziročne o 137 % na 3,9 miliardy korún, informovala spoločnosť.



"Aj napriek nepriaznivej makroekonomickej situácii spôsobenej pandémiou nového koronavírusu a obmedzenou dostupnosťou výrobných kapacít z dôvodu plánovanej údržby výrobných technológií sme dosiahli uspokojivé výsledky," povedal generálny riaditeľ skupiny Unipetrol Tomasz Wiatrak. Zdôraznil, že spoločnosť pokračuje v investíciách, ktoré budú mať pozitívny vplyv na budúcnosť.



V maloobchodnom segmente Unipetrol pokračoval v investíciách do modernizácie a rozvoja svojej siete čerpacích staníc Benzina v Česku aj na Slovensku. V Česku spoločnosť posilnila trhový podiel čerpacích staníc Benzina na 25 %. Do slovenskej siete v súčasnosti patrí už 11 čerpacích staníc.



Počas nasledujúcich dvoch až troch rokov by sa firma chcela stať jedným z kľúčových hráčov na slovenskom trhu s palivami. Na Slovensku je v súčasnosti viac ako 900 čerpacích staníc. Najväčší počet, a to viac ako 250, prevádzkuje rafinéria Slovnaft nasledovaná rakúskou sieťou OMW s približne 90 stanicami a na tretej priečke je Shell s viac ako 80 čerpacími stanicami.



Unipetrol je súčasťou skupiny Orlen, ktorá je najväčším spracovateľom ropy v strednej Európe.