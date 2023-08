Majiteľ sklární v Katarínskej Hute kúpil bývalé sklárne v Poltári

Poltár 8. augusta (TASR) - Podnikateľ Ján Riečica, ktorý stojí za spoločnosťou R-Glass Trade, vyrábajúcou už niekoľko rokov úžitkové sklo v Katarínskej Hute, kúpil objekty bývalých sklární v Poltári. TASR to potvrdil s tým, že ich od podnikateľa Vladimíra Poóra kúpil už na jar tohto roku.



"V Poltári chceme opäť postupne rozbehnúť výrobu skla. Zamerať sa chceme na strojovú výrobu žiadaného sortimentu a do haly kúpiť aj nové technológie," povedal Riečica TASR. Z niekoľkoposchodovej administratívnej budovy, ktorá by nemala využitie súvisiace s výrobou, chce urobiť bytovku.



Do závodu chce priviesť nielen strednú či staršiu generáciu skúsených sklárov, ktorí ešte v regióne ostali a majú záujem v obore pracovať, ale zamerať sa chce najmä na mladých ľudí. Vychovávať ich chce v tamojšej strednej spojenej škole, kde by mal vzniknúť nový sklársky učebný odbor. O spoluprácu pri vytváraní tradície a dobrého mena sklární požiadal aj mesto Poltár.



"S vytvorením učebného odboru, ktorý by vychovával majstrov výroby dutého skla, uvažujeme od školského roku 2024/2025," povedal TASR riaditeľ spojenej školy Dušan Zdechovan. Škola chce takto reagovať na potreby tamojších podnikateľov, pričom už teraz v učebnom odbore operátor sklárskej výroby vyučuje na základe požiadavky poltárskej sklárskej firmy Sonne Chrystal niekoľko žiakov v brúsení a maľovaní skla.



Riečica predpokladá, že postupne sa im podarí v závode zamestnať asi 200 ľudí. V Katarínskej Hute už dnes dávajú prácu 180 ľuďom, pričom zamestnanosť každý rok mierne narastá.



Podnikateľ si pochvaľuje spoluprácu s viacerými svetovými značkami, ktorým z Novohradu aktuálne predávajú výrobky. "Nás teší, že dodávame naše sklo zvučným menám, oni sa zase môžu spoľahnúť na špičkovú kvalitu," pripomenul. Do zahraničia pritom smeruje takmer 100 percent výroby.



Spoločnosť R-Glass Trade zaznamenala podľa finstat.sk vlani tržby na úrovni 10,3 milióna eur a zisk 387.702 eur. Tržby boli medziročne o 37 percent vyššie a zisk lepší až o 80 percent.