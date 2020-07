Majiteľ značky Zara sa zameral na nehnuteľnosti

Madrid 7. júla (TASR)–- Vlastník spoločnosti Inditex, najväčšieho odevného reťazca na svete, Amancio Ortega sa po tom, ako zarobil na predaji oblečenia, zameral na nehnuteľnosti.



Hodnota nehnuteľností v jeho vlastníctve už dosiahla 15,2 miliardy eur. Ukázali to v utorok údaje, ktoré jeho spoločnosť uverejnila vôbec prvýkrát. Odhalili pritom, že španielsky miliardár má najväčšie portfólio nehnuteľností spomedzi európskych superboháčov.



Ortega, 84-ročný zakladateľ a majiteľ módnej značky Zara, ktorý postupne rozšíril svoje odevné impérium o ďalšie značky, investoval minulý rok do nehnuteľností prostredníctvom rôznych dcérskych spoločností svojho holdingu Pontegadea 2,1 miliardy eur.



Pontegadea, ktorá vlastní podiel vo výške 59,3 % v spoločnosti Inditex, mala za rok 2019 čistý príjem 1,8 miliardy eur, z toho 1,64 miliardy eur predstavovali dividendy od Inditexu a 621 miliónov eur z nehnuteľností.



Najbohatší muž Španielska diverzifikoval svoje bohatstvo, ktoré získal z predaja odevov, aby ho udržal. V uplynulých rokoch investoval aj do nehnuteľností USA viac ako 3 miliardy USD.



Medzi jeho akvizície patria významné pamiatky, ako je historická budova Haughwout Building na Manhattane alebo najvyššia kancelárska veža v Miami. Minulý rok jeho investičná spoločnosť kúpila hotel v centre Chicaga v hodnote 72,5 milióna dolárov. Tento obchod nasledoval po kúpe budovy v centrálnej obchodnej štvrti vo Washingtone a dvoch kancelárskych budov v Seattli.



Čistá hodnota majetku Amancia Ortegu, syna železničného robotníka, je podľa indexu Bloomberg Billionaires Index 58,5 miliardy USD, pričom väčšina pochádza z jeho majoritného podielu v spoločnosti Inditex. A to sa jeho majetok tento rok znížil o viac ako pätinu v dôsledku pandémie nového koronavírusu, ktorá prinútila Inditex zavrieť obchody. Akcie spoločnosti tento rok klesli o 22 %.



Holding Pontegadea preto v roku 2020 očakáva od spoločnosti Inditex dividendy len vo výške 646 miliónov eur (1,64 miliardy eur v roku 2019).