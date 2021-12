Majitelia reštaurácií žiadajú otvorenie prevádzok alebo odškodnenie

Žilina 11. decembra (TASR) – Majitelia reštaurácií na Slovensku požadujú od vlády otvorenie prevádzok od 18. decembra. Ak vláda nechá reštaurácie zatvorené, žiadajú adekvátne odškodnenia. V sobotu o tom v Žiline informoval predseda združenia Taste of Tatry Vladimír Mikolaj.



„Chceme mať také isté podmienky, ako všetci ostatní. Ak nás vláda zatvorí z pandemických dôvodov, neprekáža nám to, kým budeme adekvátne odškodnení. Požadujeme zvýšenie podpory za pokles tržieb z 10 na 20 percent. Pre porovnanie, v Rakúsku je to 80 percent,“ zdôraznil Mikolaj.



Pre zamestnancov požadujú majitelia reštaurácií obnovenie schémy prvej pomoci. Rovnako žiadajú zníženie dane z pridanej hodnoty v gastronómii na desať percent a do budúcnosti chcú jasné pandemické pravidlá bez diskriminácie.



„Aktuálne sme už asi posledné odvetvie, ktoré je zatvorené. Všetko ostatné je už otvorené, reštaurácie sú zase na poslednom mieste,“ doplnil šéf združenia.



Podľa riaditeľa žilinského hotela Holiday inn Michala Michaleka okrem chaotických opatrení vstupujú gastroprevádzky do obdobia, keď sa budú zvyšovať ceny energií, náklady na tovary a zároveň bude veľký problém so mzdami pre zamestnancov.



„Väčšina z nich už pracuje v inom odvetví, prípadne sa rozhodujú, že gastrosektor opustia. Pre nás je veľmi komplikované ísť v režime zatvárania a otvárania. Hotel sa nedá zatvoriť lusknutím prsta, sú tam procesy, ktoré treba zvládnuť. Rovnako komplikované je to aj opäť otvoriť,“ doplnil Michálek.