Majitelia Washingtonu Capitals rokujú o presťahovaní klubu do Virgínie

Washington 25. mája (TASR) - Majitelia klubov Washington Capitals a Washington Wizards rokujú o presťahovaní klubu z Marylandu do susednej Virgínie. Denník The Post uviedol, že spoločnosť Monumental Sports & Entertainment, ktorá vlastní kluby Capitals (NHL), Wizards (NBA) and Mystics (WNBA), uskutočnila predbežné rozhovory o potenciálnom umiestnení arény v blízkosti nového zariadenia Amazon HQ2 v Arlington's National Landing.



Washingtonské tímy v súčasnosti hrajú domáce zápase v hale Capital One, ktorú otvorili v roku 1997. Nový štadión by mal byť situovaný 15 km južne. Arénu vlastní zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Monumental Ted Leonsis. Agentúra AP nedávno informovala, že päťpercentný podiel v celkovej výške 4,05 miliardy dolárov odkúpila spoločnosť Qatar Sovereign Fund. Pôjde o prvú investíciu katarskej vlády do amerického profesionálneho športu.