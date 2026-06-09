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Májová inflácia v Holandsku bola najvyššia od apríla minulého roka
Medzimesačne holandské spotrebiteľské ceny v máji vzrástli len o 0,1 % po tom, ako sa v apríli zvýšili o 1,1 %, čiže najvýraznejšie za deväť mesiacov.
Autor TASR
Haag 9. júna (TASR) - Medziročná miera inflácie v Holandsku sa v máji zrýchlila na 3,5 % z aprílových 2,8 %. Znamená to, že sa vyšplhala na najvyššiu úroveň od apríla minulého roka. Ukázali to utorkové údaje holandského štatistického úradu, ktorý tak potvrdil svoj predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Celkovú infláciu nahor posunulo najmä zvýšenie cien dopravy o 9,9 % po aprílovom raste o 6,9 %. Išlo hlavne o výsledok rastu cien medzinárodnej leteckej prepravy, keď letenky oproti máju minulého roka zdraželi o 12,3 %. Zrýchlil sa aj rast cien bývania a energií pre domácností na 3,5 % z aprílových 3,3 %, rekreácie a kultúry (na 2,8 % z 1,6 %) a reštaurácií a ubytovania (na 6,5 % z 3,9 %). Prudko sa však v máji spomalilo medziročné tempo rastu cien potravín a nealkoholických nápojov, a to na 0,1 % z úrovne 1,4 % v predošlom mesiaci. Zároveň klesli ceny tovarov a služieb pre domácnosti o 0,3 % po aprílovom znížení o 0,4 %.
Májová holandská inflácia podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa zvýšila na 3,4 % z aprílovej úrovne 2,5 %.
Medzimesačne holandské spotrebiteľské ceny v máji vzrástli len o 0,1 % po tom, ako sa v apríli zvýšili o 1,1 %, čiže najvýraznejšie za deväť mesiacov.
Celkovú infláciu nahor posunulo najmä zvýšenie cien dopravy o 9,9 % po aprílovom raste o 6,9 %. Išlo hlavne o výsledok rastu cien medzinárodnej leteckej prepravy, keď letenky oproti máju minulého roka zdraželi o 12,3 %. Zrýchlil sa aj rast cien bývania a energií pre domácností na 3,5 % z aprílových 3,3 %, rekreácie a kultúry (na 2,8 % z 1,6 %) a reštaurácií a ubytovania (na 6,5 % z 3,9 %). Prudko sa však v máji spomalilo medziročné tempo rastu cien potravín a nealkoholických nápojov, a to na 0,1 % z úrovne 1,4 % v predošlom mesiaci. Zároveň klesli ceny tovarov a služieb pre domácnosti o 0,3 % po aprílovom znížení o 0,4 %.
Májová holandská inflácia podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa zvýšila na 3,4 % z aprílovej úrovne 2,5 %.
Medzimesačne holandské spotrebiteľské ceny v máji vzrástli len o 0,1 % po tom, ako sa v apríli zvýšili o 1,1 %, čiže najvýraznejšie za deväť mesiacov.