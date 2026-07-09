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Májový prebytok zahraničného obchodu Nemcka bol najvyšší za 3 mesiace
Nemecký export sa v máji medzimesačne nečakane zvýšil o 0,9 % na viac ako 3,5-ročné maximum 137,9 miliardy eur.
Autor TASR
Wiesbaden 9. júla (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Nemecka sa v máji zvýšil na 19,1 miliardy eur z aprílových 14,7 miliardy eur. Prekonal tak očakávania trhu, že sa zvýši len na 14,8 miliardy eur. Májový nemecký obchodný prebytok bol najvyšší od februára. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil spolkový štatistický úrad Destatis. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Nemecký export sa v máji medzimesačne nečakane zvýšil o 0,9 % na viac ako 3,5-ročné maximum 137,9 miliardy eur. Rast vývozu sa zrýchlil po aprílovom posilnení o 0,8 %. Nenaplnili sa očakávania, že o 0,3 % klesne. Vývoz na trhy členských štátov Európskej únie (EÚ) sa síce oslabil o 1,1 %, ale export mimo EÚ stúpol o 3,6 %, pričom vývoz do USA vzrástol až o 23,1 %.
Nemecký májový import medzimesačne klesol o 2,5 % na trojmesačné minimum 118,8 miliardy eur po aprílovom raste o 1,1 %. Nenaplnili sa očakávania, že sa o 0,1 % zvýši. Dovoz z členských štátov Únie sa zmenšil o 2,5 %. Import z krajín mimo EÚ klesol o 2,6 %, a to v dôsledku poklesu dovozu z Číny o 2 %.
Za január až máj Nemecko vykázalo obchodný prebytok 88,4 miliardy eur. Export sa za prvých päť mesiacov tohto roka zvýšil o 3 % a import sa posilnil o 3,7 %.
Nemecký export sa v máji medzimesačne nečakane zvýšil o 0,9 % na viac ako 3,5-ročné maximum 137,9 miliardy eur. Rast vývozu sa zrýchlil po aprílovom posilnení o 0,8 %. Nenaplnili sa očakávania, že o 0,3 % klesne. Vývoz na trhy členských štátov Európskej únie (EÚ) sa síce oslabil o 1,1 %, ale export mimo EÚ stúpol o 3,6 %, pričom vývoz do USA vzrástol až o 23,1 %.
Nemecký májový import medzimesačne klesol o 2,5 % na trojmesačné minimum 118,8 miliardy eur po aprílovom raste o 1,1 %. Nenaplnili sa očakávania, že sa o 0,1 % zvýši. Dovoz z členských štátov Únie sa zmenšil o 2,5 %. Import z krajín mimo EÚ klesol o 2,6 %, a to v dôsledku poklesu dovozu z Číny o 2 %.
Za január až máj Nemecko vykázalo obchodný prebytok 88,4 miliardy eur. Export sa za prvých päť mesiacov tohto roka zvýšil o 3 % a import sa posilnil o 3,7 %.