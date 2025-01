Majú sa zlepšiť podmienky profesionálneho náhradného rodičovstva

Bratislava 15. januára (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR urobí zmeny v oblasti profesionálneho náhradného rodičovstva. Cieľom je najmä skvalitnenie starostlivosti o deti so zdravotným postihnutím, ktoré sú na základe rozhodnutia súdu umiestňované do centier pre deti a rodiny. Vyplýva to z návrhu novely zákona o profesionálnych náhradných rodičoch, ktorý predložil rezort práce na vládu a v stredu ho schválila.



"Prioritou je, aby čo najviac detí umiestnených v centrách, a to vrátane detí so zložitým zdravotným znevýhodnením, vyrastalo v profesionálnych náhradných rodinách. Na druhej strane je nevyhnutné zabezpečiť bezpečnosť detí a znížiť riziko, že profesionálni náhradní rodičia nebudú vedieť utvoriť také podmienky vo svojom domácom prostredí alebo zo svojho domáceho prostredia, ktoré zodpovedajú potrebám dieťaťa," uviedlo MPSVR v dôvodovej správe.



Snahou podľa neho je, aby deti mali vytvorené vhodné podmienky na život v profesionálnych náhradných rodinách. Zlepšiť by sa mala najmä kvalita profesionálneho náhradného rodičovstva, ako je prestávka v práci na obnovu kondície tohto rodiča aj poskytnutie finančného príspevku na úpravu bytu či rodinného domu na podporu bezbariérovej domácnosti, pričom príspevok by nemal podliehať dani z príjmu fyzických osôb. MPSVR ďalej navrhuje zaviesť motivačný príspevok za zastupovanie profesionálneho náhradného rodiča, ak sa o dieťa bude v čase jeho prestávky starať iný náhradný rodič.



Spresniť by sa mala aj právna úprava o zaokrúhľovaní mzdy, krátení dovolenky za neodpracované hodiny či príplatku za prax. Ďalej by sa mala zaviesť možnosť súbežne vykonávať prácu náhradného rodiča a čerpania materského alebo otcovského, a to vrátane vylúčenia povinnosti platiť poistné na dôchodkové poistenie.



Novelou by sa mal zmeniť tiež prístup umiestňovania detí do profesionálnych náhradných rodín. "Zásadnou zmenou oproti aktuálnemu stavu je zrušenie výnimky z povinnosti umiestniť všetky deti do šiestich rokov veku do mesiaca po umiestnení v centre do profesionálnej náhradnej rodiny, ktorá umožňuje centru umiestniť dieťa, u ktorého posúdil lekár potrebu osobitnej starostlivosti v špecializovanej samostatnej skupine," vysvetlilo MPSVR.



Ďalšia zmena by sa mala týkať malých detí do jedného roka aj so zdravotným znevýhodnením, ktoré do centier pre deti a rodiny prichádzajú z nemocníc. Tieto deti by mali byť po prepustení z nemocníc prijaté do centier a zaradené do profesionálnej náhradnej rodiny.