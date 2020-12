Makatura: Čaká nás rad opatrení pre bezpečnosť, chýbajú odborníci

Bratislava 30.decembra (Teraz.sk) - Do novej dekády vstupujeme s víziou, že všetky odvetvia, vzdelávanie aj verejná správa smerujú ku cloudovým službám, rastie vysokorýchlostné mobilné pripojenie, práca na diaľku a telemetria. Osobné, firemné, či strategické informácie o riadení štátu sa budú nachádzať v kybernetickom priestore a ich hodnota bude stále rásť.



Stálu a zvýšenú pozornosť kybernetickej bezpečnosti by mali venovať zdravotníctvo, štátna správa a obecná samospráva, keďže túto oblasť dlhodobo zanedbávali.



„Slovensko však má pred sebou kľúčovú úlohu, ktorou je vzdelávanie a zvyšovanie bezpečnostného povedomia. Trpíme akútnym nedostatkom kvalifikovaných ľudských zdrojov v kybernetickej bezpečnosti,“ upozorňuje Ivan Makatura predseda Asociácie kybernetickej bezpečnosti. Situácia je doslova kritická. Nízka úroveň spôsobilostí je závažným zdrojom incidentov kybernetickej bezpečnosti. Odborníci u univerzity v San Diego odhadujú, že vo svete chýba viacej ako milión odborníkov kybernetickej bezpečnosti, tie odvážnejšie odhady hovoria, že počet narastie počas roku až do 3,5 milióna.



„Na Slovensku by sme potrebovali minimálne stovku audítorov, päťsto manažérov kybernetickej bezpečnosti a ďalšiu viac ako tisícku špecialistov pre prevádzkovateľov základných služieb a iné organizácie“ vypočítava Makatura. Rezorty školstva, a regionálneho rozvoja a informatizácie majú pred sebou výzvu, ktorá presahuje nadchádzajúce desaťročie.



V roku 2021 očakáva Slovensko implementácia európskej legislatívy, novelizácia zákona o kybernetickej bezpečnosti nová národná stratégia kybernetickej bezpečnosti, a prvé audity kybernetickej bezpečnosti u prevádzkovateľov základných služieb.Európsky parlament prijal v roku 2020 Nariadenie o kybernetickej bezpečnosti, ktorého priamym dôsledkom je úprava kompetencií jednotlivých inštitúcií v členských štátoch. Zároveň zaväzuje Európsku agentúru pre kybernetickú bezpečnosť pripraviť návrh schémy certifikácie výrobkov, procesov a služieb kybernetickej bezpečnosti.



Brusel aktuálne finišuje s novou legislatívou, ktorej výsledkom bude založenie Európskeho centra odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v kybernetickej bezpečnosti a zároveň siete národných koordinačných centier.„S kybernetickou bezpečnosťou súvisí aj ochrana osobných údajov. Únia sa snaží rokovať so Spojenými štátmi a Spojeným kráľovstvom o podmienkach spracúvania osobných údajov občanov EÚ. Nateraz žiaľ nie veľmi úspešne,“ dodáva Makatura.