Makhlouf: ECB je v „dobrej pozícii“, pokiaľ ide o jej menovú politiku
Autor TASR
Dublin 18. novembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) je v „dobrej pozícii“, pokiaľ ide o jej menovú politiku. Uviedol to člen Rady guvernérov ECB a šéf írskej centrálnej banky Gabriel Makhlouf, pričom dodal, že je „veľmi spokojný“ so súčasným postojom banky k úrokovým sadzbám. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTE.
„Som veľmi spokojný s tým, kde sa nachádzame, ale akceptujem, že okolo nás panuje veľa neistoty, čo znamená, že sa musíme rozhodovať na základe situácie od stretnutia k stretnutiu,“ uviedol počas tlačovej konferencie.
Makhlouf zároveň vyjadril obavy týkajúce sa stablecoinov, najmä z hľadiska finančnej stability a „o niečo menej“ z hľadiska menovej politiky. Zdôraznil potrebu zabezpečiť regulačný rámec na riadenie rizík spojených s týmito digitálnymi aktívami.
