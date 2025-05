Makhlouf: Ekonomická neistota bude aj po skončení obchodnej vojny

Dublin 13. mája (TASR) - Neistota v globálnej ekonomike bude podľa všetkého pretrvávať aj vtedy, ak by obchodná vojna vo svete trvala iba krátky čas. Povedal to v utorok guvernér írskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Gabriel Makhlouf. Informoval o tom portál írskej televízie RTÉ.



„Ak by sa aj ukázalo, že plnohodnotná obchodná vojna bude iba krátkodobá záležitosť, následky ekonomickej neistoty budú pretrvávať ešte nejaký čas,“ povedal Makhlouf v prejave na Medzinárodnom ekonomickom sympóziu v Dubline, ktoré organizovali írska centrálna banka a Národná asociácia pre podnikovú ekonomiku. Poukázal najmä na zvýšené riziká v dôsledku vyššieho dlhu vo verejnom a súkromnom sektore.



„Ekonomická integrácia vo svete, ktorá bola typická pre väčšinu obdobia posledných 50 rokov, sa momentálne zastavila, ak rovno nenabrala spätný kurz,“ dodal Makhlouf s tým, že najmä v posledných týždňoch bolo zaznamenané výrazné zrýchlenie tempa a rozsahu zmien.



Podľa Makhloufa svet čelí novému ekonomickému poriadku, ktorý charakterizuje fragmentácia obchodu, štrukturálne zmeny v ekonomike, častejšie výpadky v dodávateľskom reťazci a nepredvídateľnosť politických krokov. Uviedol, že aj keď si nikto geoekonomickú fragmentáciu neželá, je presvedčený, že poslúži k urýchleniu zmien, ktoré sa doteraz uskutočňovali miernejším tempom. „Do veľkej miery to Európu priviedlo k rozhodnutiam, ktoré doteraz veľmi dlho odkladala,“ dodal guvernér írskej centrálnej banky.