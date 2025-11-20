< sekcia Ekonomika
Makhlouf: Na zníženie úrokových sadzieb ECB je potrebná zmena výhľadu
Ekonomika eurozóny sa vyvíja podľa očakávaní.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 20. novembra (TASR) - Ekonomika eurozóny sa vyvíja podľa očakávaní a na podporu ďalšieho zníženia úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB) by bol potrebný presvedčivý odklon od tejto cesty. Uviedol to vo štvrtok člen Rady guvernérov ECB a šéf írskej centrálnej banky Gabriel Makhlouf. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
ECB svoje úrokové sadzby nezmenila od júna po tom, ako ich znížila už osemkrát za rok. Predstavitelia banky odvtedy diskutujú o tom, či je potrebná ďalšia podpora pre eurozónu vzhľadom na neistotu ohľadom ciel, ruskej vojny na Ukrajine alebo presmerovania čínskeho obchodu z USA do Európy.
Jasnejší obraz príde budúci mesiac, keď ECB zverejní nové ekonomické prognózy vrátane prvých prognóz na rok 2028. Podľa Makhloufa je však nepravdepodobné, že by obsahovali nejaké dramatické zmeny.
„Moje očakávania sú, že na základe toho, čo sa deje v reálnej ekonomike, nedôjde k výraznej zmene,“ povedal Makhlouf a zopakoval mantru banky, že menová politika je „v dobrom stave“ a na to, aby došlo k jej zmene bude potrebovať „dosť presvedčivé dôkazy“.
ECB predpovedá, že tempo hospodárskeho rastu v eurozóne sa bude v nasledujúcich rokoch pohybovať tesne nad 1 % a inflácia klesne v budúcom roku pod 2 %, na 1,8 %, kým sa v nasledujúcich rokoch nevráti k cieľu banky na úrovni 2 %.
To ale vyvoláva obavy, že takýto vývoj v roku 2026 by mohol povzbudiť firmy a odbory k zmene požiadaviek na stanovovanie cien alebo miezd, čím by sa udržala nízka inflácia, podobne ako v desaťročí pred pandémiou.
Makhlouf však tieto obavy bagatelizoval s tým, že riziko inflácie pod cieľom ECB je v rovnováhe s rizikom jeho prekročenia.
„Mali by sme byť veľmi opatrní pri reakcii na malé odchýlky v projekciách,“ skonštatoval.
ECB by sa podľa neho mala obávať najmä veľkých a trvalých poklesov inflácie pod jej cieľ a mala by sa zamerať na základné príčiny, a nie len na čísla, povedal.
Najbližšie zasadnutie ECB sa uskutoční 18. decembra a finanční investori nevidia takmer žiadnu šancu na zníženie úrokových sadzieb. Riziká spojené s výhľadom však zostávajú značné, takže ECB by sa mala držať svojho prístupu rozhodovať o menovej politike od „zasadnutia po zasadnutie“ na základe najnovších údajov z eurozóny, pretože prostredie by sa mohlo rýchlo zhoršiť a tvorcovia politík musia zostať otvorení zmene kurzu, povedal Makhlouf.
Globálny obchodný poriadok sa obrátil naruby, európsky blok stále čelí vojne na svojej východnej hranici, americké akcie sú nadhodnotené, úverové štandardy klesajú, nepriehľadné súkromné úverové trhy sa rýchlo rozširujú a politické prostredie je neisté, dodal.
„Je to skôr táto kombinácia faktorov než jeden bod, čo ma znervózňuje,“ vyhlásil s tým, že ani v decembri nebude veľká časť tejto neistoty vyriešená.
