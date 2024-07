Makhlouf očakáva do konca roka iba jednu redukciu úrokových sadzieb

Sintra 3. júla (TASR) - Guvernér írskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Gabriel Makhlouf počíta po júni s ďalším znížením úrokových sadzieb v eurozóne v tomto roku, predpokladá však, že redukcia bude iba jedna. Podľa neho je potrebný dlhší čas na to, aby bolo isté, že inflácia smeruje k inflačnému cieľu ECB. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Investori počítajú minimálne s jednou redukciou úrokových sadzieb zo strany ECB do konca roka, mnohí však väčšie šance dávajú dvom redukciám, pričom k druhej by banka podľa nich mala pristúpiť v decembri. Makhlouf však dal v rozhovore pre Reuters najavo opatrnejší postoj.



"Nemám problém očakávať ďalšie zníženie úrokových sadzieb," povedal na okraj konferencie centrálnych bankárov v portugalskej Sintre. Ako však dodal, uvažovať teraz o dvoch redukciách už "zachádza trochu priďaleko".



Makhlouf uviedol, že najnovšie údaje o zmiernení inflácie v eurozóne z 2,6 % v máji na júnových 2,5 % ho potešili, keďže ukazujú, akým smerom eurozóna postupuje, zdôraznil však, že pozornosť sa stále zameriava na infláciu v oblasti služieb. Tá už druhý mesiac po sebe dosiahla 4,1 %.



Jeho postoj k inflácii v oblasti služieb je tak odlišný od názoru šéfky ECB Christine Lagardovej. Tá v Sintre pripustila, že rast cien služieb je naďalej výrazný, za čím je podľa nej najmä zvyšovanie miezd. Na druhej strane, ich rast je čiastočne kompenzovaný slabším rastom cien tovarov. "Nepotrebujeme, aby ceny služieb rástli iba o 2 %, pretože ceny priemyselných tovarov rastú slabším než dvojpercentným tempom," povedala šéfka ECB.