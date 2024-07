Makhlouf:Eurobanka sa neponáhľa s rozhodnutím o ďalšom znížení sadzieb

Cork 21. júla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) sa neponáhľa s rozhodnutím o ďalšom znížení svojich úrokových sadzieb. Uviedol to guvernér írskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Gabriel Makhlouf v rozhovore pre nedeľné vydanie írskych novín Irish Examiner. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Nie je potrebné ponáhľať sa s rozhodovaním,"povedal pre Irish Examiner.



Podľa Makhloufa proces návratu inflácie v eurozóne späť k cieľu ECB na úrovni 2 % funguje, aj keď je táto cesta "hrboľatá".



ECB tento týždeň na svojom zasadnutí ponechala kľúčové úrokové sadzby nezmenené. Prezidentka Christine Lagardová sa zároveň odmietla zaviazať k možnému zníženiu úrokových sadzieb na nasledujúcom zasadaní v septembri, pričom uviedla, že výsledok stretnutia zostáva "otvorený" a bude závisieť od údajov z eurozóny.



Makhlouf zopakoval tento postoj a novinám povedal, že ECB "nemá vopred určený kurz sadzieb" a rozhoduje sa na základe čerstvých údajov z ekonomiky.



Vzhľadom na to, že inflačné tlaky v eurozóne stále pretrvávajú, predstavitelia ECB sú čoraz menej presvedčení o tom, že ďalšie dve zníženia úrokov v tomto roku sú reálne. A nechcú, aby investori predpokladali, že redukcia v septembri je hotovou vecou, podľa zdrojov oboznámených s touto záležitosťou, ktoré nechceli byť menované, pretože rokovania sú súkromné.



Na otázku o raste spotrebiteľských cien Makhlouf priznal, že "predovšetkým v sektore služieb pretrváva vyššia inflácia". "To je hlavná vec, na ktorú musíme dávať pozor," citovali ho na záver noviny.