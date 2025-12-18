< sekcia Ekonomika
Makovického ulicu v Prievidzi mesto komplexne zrekonštruovalo
Autor TASR
Prievidza 18. decembra (TASR) - Mesto Prievidza zabezpečilo komplexnú rekonštrukciu prístupovej cesty, chodníka a spevnených plôch na Makovického ulici. Za obnovu komunikácií zaplatilo takmer 330.000 eur, práce dokončil vybraný zhotoviteľ v tomto období. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Ulica prešla kompletnou obnovou, vymenili sa obrubníky, vrstvy cestného krytu aj celý konštrukčný podklad v miestach, kde bola pôvodne zatrávňovacia dlažba,“ priblížila Beňadiková.
Nový chodník aj spevnená plocha pre kontajnery podľa nej dostali moderné povrchy vrátane nových parkových obrubníkov, súčasťou projektu bolo aj rozšírenie existujúceho parkoviska, ktoré prinesie viac parkovacích možností pre obyvateľov.
„Výsledkom je nová a bezpečnejšia ulica, ktorá zvýši kvalitu verejných priestorov a života na Makovického ulici,“ skonštatoval viceprimátor Michal Dobiaš.
Stavebné práce realizovala spoločnosť Strabag, ulicu zrekonštruovala v zmluvnej lehote. „Projekt rešpektoval pôvodné usporiadanie cesty aj chodníkov. Všetky prvky však boli modernizované tak, aby spĺňali súčasné technické aj bezpečnostné štandardy,“ priblížila vedúca odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia mestského úradu Andrea Nikmonová.
Značenie vodorovných dopravných čiar vzhľadom na aktuálne poveternostné podmienky zabezpečí samospráva až v budúcom roku. „Mesto v tejto súvislosti prosí obyvateľov o trpezlivosť a ohľaduplnosť pri parkovaní aj pohybe na komunikácii, kým nebude finálne dopravné značenie dokončené,“ vyzval viceprimátor.
Samospráva pri verejnej súťaži na realizáciu prác dosiahla takmer polovičnú úsporu. Pôvodne predpokladala, že za rekonštrukciu zaplatí 684.808,46 eura, verejným obstarávaním sa jej podarilo cenu znížiť na 329.640 eur.
