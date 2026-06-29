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Makroprognóza: Slovenská ekonomika by mala v tomto roku vzrásť o 0,8 %

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Na snímke predseda RRZ Ján Tóth. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Podobne vidí rast slovenskej ekonomiky aj Ministerstvo financií SR. To v pondelok odhadlo budúcoročný rast na 1,5 % HDP a v tomto roku ráta so zvýšením HDP o menej ako 1 %.

Autor TASR
Bratislava 29. júna (TASR) - Rast slovenskej ekonomiky už druhý rok po sebe nedosiahne ani jedno percento a do konca dekády sa bude pohybovať výrazne pod svojím potenciálom. Uviedla to v aktuálnej makroprognóze Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). V tomto roku by mal hrubý domáci produkt (HDP) vzrásť o 0,8 %, spresnila RRZ.

Za slabším výkonom nestoja iba geopolitické turbulencie súvisiace s blízkovýchodným konfliktom, ale aj pokračujúca konsolidácia verejných financií, dôsledky obchodnej politiky USA, problémy automobilového priemyslu a zhoršujúca sa konkurencieschopnosť slovenského priemyslu. K slabému výkonu ekonomiky však prispieva aj pokles reálnych disponibilných príjmov domácností (očistených o dane a odvody).

V budúcom roku by sa rast mohol mierne zvýšiť, na 1,4 %, keď bude hospodárstvo podporené najmä nábehom výroby v automobilke Volvo. Na druhej strane, ekonomiku spomalí ukončenie plánu obnovy a možné pretrvávanie dôsledkov blízkovýchodného konfliktu. RRZ zároveň pracuje s technickým predpokladom, že vo volebnom roku nedôjde ku konsolidácii verejných financií.

Podobne vidí rast slovenskej ekonomiky aj Ministerstvo financií SR. To v pondelok odhadlo budúcoročný rast na 1,5 % HDP a v tomto roku ráta so zvýšením HDP o menej ako 1 %.

V rokoch 2028 až 2030 RRZ očakáva obnovenie konsolidácie verejných financií s cieľom dosiahnuť deficit pod 3 % HDP do roku 2030. Konsolidácia spolu s poklesom pracovnej sily bude dočasne tlmiť kondíciu hospodárstva. Toto spomalenie by malo čiastočne kompenzovať výraznejšie čerpanie eurofondov a postupné zvyšovanie výroby v automobilke Volvo. Rast ekonomiky by sa tak mal udržať v rozmedzí 1,3 až 1,8 %. Od roku 2028 môže postupný nástup emisných povoleniek pre domácnosti (ETS2) mierne zvyšovať infláciu. Ekonomika sa bude počas celého horizontu prognózy nachádzať pod svojím potenciálom.
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