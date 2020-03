Makrowin šije rúška z vriec, vyrába tiež štíty na 3D tlačiarni

Detva 27. marca (TASR) - Slovenský výrobca drevohliníkových a drevených okien, spoločnosť Makrowin Detva, začal pre ochranu svojich zamestnancov a ich rodín šiť ochranné rúška z antibakteriálnych filtračných vriec, ktoré bežne používa pri výrobe. Keďže poskytujú lepšiu ochranu ako bežné bavlnené rúška, prejavili o ne záujem aj zdravotníci.



Ako pre TASR uviedol riaditeľ spoločnosti Dušan Majer, rúška už darovali aj pre oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny zvolenskej nemocnice. Zároveň začali vo firme vyrábať aj ochranné štíty pre lekárov na firemnej 3D tlačiarni.



"Sme radi, že môžeme prispieť aj my k vlne solidarity, ktorá sa zdvihla na Slovensku. Spočiatku sme ani nevedeli, že naše núdzové riešenie pre zamestnancov bude mať taký úspech. Teraz už vyrábame aj ochranné štíty pre lekárov na našej firemnej 3D tlačiarni, ale ide to veľmi pomaly, vyrobíme len pár kusov denne," priblížil. Antibakteriálne vrecia pre šitie rúšok dodali napríklad aj hasičom z Detvy.



Samotná firma musela prijať počas terajšej krízy, zapríčinenej novým koronavírusom, viacero opatrení. Výroba tak funguje bez obmedzenia. Obchodno-technickí zástupcovia komunikujú so zákazníkmi telefonicky, cez e-mail, alebo cez iné komunikačné aplikácie. Cenové ponuky spracovávajú bez obmedzenia, zameranie a montáž uskutočňujú len s použitím osobných ochranných prostriedkov a s dodržaním odporúčaní vydaných úradmi SR. Showroomy v Bratislave a v Detve sú dočasne zatvorené.