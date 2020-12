Malacky budú v roku 2021 pracovať s rozpočtom vo výške 23.241.860 eur

Malacky 11. decembra (TASR) – Plánované príjmy a výdavky Malaciek v roku 2021 majú dosiahnuť 23.241.860 eur. Budúcoročný rozpočet v piatok schválili poslanci okresného mesta.



"Jednomyseľné schválenie rozpočtu vnímam ako prejav dôvery k nastaveniu hospodárenia mesta. V roku 2021 nás čaká veľa investičných akcií, ktoré musíme zabezpečiť," povedal po prijatí rozpočtu primátor Malaciek Juraj Říha.



K najväčším investíciám budúceho roka v Malackách patrí výstavba cyklotrás (úseky Družstevná - Radlinského a Pezinská - priemyselný park spolu za 2,1 milióna eur), podzemná garáž v centre (640.000 eur), nové komunitné centrum v areáli centra voľného času (400.000 eur), ale i výstavba krytých cykloprístreškov (215.000 eur) či rekonštrukcia pôvodných nebytových priestorov mestského centra sociálnych služieb na účely mestských nájomných bytov (90.000 eur). "Podľa schváleného rozpočtu nás čaká tiež architektonická súťaž na kultúrny dom a revitalizáciu zóny okolo Zámockej ulice," dodal Říha.



Mesto chce v budúcom roku pripraviť stratégiu adaptácie na zmenu klímy a realizovať aj hĺbkový monitoring a kontrolu stavu drevín. Súčasťou rozpočtu a plánov mesta je aj vydanie novej knihy o histórii františkánskeho kláštora či nová mobilná aplikácia na informovanie obyvateľov.



Rozpočet ráta tiež so zvyšovaním miestnych daní a poplatkov. Daň z nehnuteľností sa zvyšuje pri stavbách na bývanie (o desať percent), bytoch (nárast o štyri centy /m2/rok) a podnikateľských prevádzkach (nárast 40 centov/m2/rok). "Dôvodom sú naďalej sa znižujúce príjmy od štátu pri nezmenenom objeme povinností samosprávy," vysvetlil Říha. O dve eurá na osobu sa zvýši aj poplatok za komunálny odpad. "Dôvodov je viacero, okrem zavedenia novej povinnosti zabezpečiť zber a likvidáciu kuchynského odpadu je to aj zvýšený zákonný poplatok za skládkovanie a tiež zvýšená cena 'skládkovného' v Zohore," ozrejmil primátor. V tejto súvislosti pripomenul, že ambíciou mesta je výstavba vlastnej kompostárne a zvýšenie percenta separácie odpadu, čo by mohlo priniesť zníženie poplatku za komunálny odpad. Projekt kompostárne je aktuálne v hodnotení Ministerstva životného prostredia SR.